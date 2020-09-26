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«Тамбов» — «Спартак»: почему не засчитан гол красно-белых?

15:59
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На 79-й минуте матча 9-го тура Тинькофф чемпионата России «Тамбов» — «Спартак» ошибся арбитр Игорь Панин, зафиксировав нарушение правила со стороны Айртона, боровшегося с Сосланом Таказовым. Судья дал свисток, определив фол, и только после этого мяч залетел в сетку ворот тамбовской команды.

Видеоассистенты Артем Любимов и Роман Усачев не могли вмешаться и исправить ошибку рефери, потому что гол был забит после того, как Панин остановил игру. (Александр Бобров)

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