На 79-й минуте матча 9-го тура Тинькофф чемпионата России «Тамбов» — «Спартак» ошибся арбитр Игорь Панин, зафиксировав нарушение правила со стороны Айртона, боровшегося с Сосланом Таказовым. Судья дал свисток, определив фол, и только после этого мяч залетел в сетку ворот тамбовской команды.

Видеоассистенты Артем Любимов и Роман Усачев не могли вмешаться и исправить ошибку рефери, потому что гол был забит после того, как Панин остановил игру. (Александр Бобров)