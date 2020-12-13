Полузащитник «Рубина» Илья Самошников открыл счет в матче 18-го тура Тинькофф РПЛ против «Тамбова» — 1:0.

На 20-й минуте встречи хавбек принял мяч на левом фланге после заброса с противоположного края, вошел в штрафную и пробил в дальний угол ворот Сергея Рыжикова.

Для Самошникова этот гол стал первым в сезоне-2020/21. Кроме того, полузащитник отличился первым забитым мячом в составе «Рубина». Футболист перешел в казанский клуб из «Торпедо» в январе 2020 года. Матч против «Тамбова» стал для него 21-м в составе «Рубина».