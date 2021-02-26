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«Тамбов» — «Ротор»: стартовые составы команд на матч чемпионата России

18:10
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«Тамбов» и «Ротор» назвали стартовые составы на матч 20-го тура Тинькофф чемпионата России.

«Тамбов»: Рыжиков, Денисов, Васиев, Шахов, Гигашвили, Бавин, Дроздов, Кабахидзе, Карапузов, Архипов, Минаев.

«Ротор»: Шомко, Щеткин, Чондрич, Байрыев, Кожемякин, Алейник, Песегов, Макаров, Серченков, Давиташвили, Понсе.

Матч начнется в 19.00 по московскому времени.

Тамбов — Ротор

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