Игроки «Спартака» устроили коридор для Промеса
Игроки «Спартака» устроили коридор для нападающего Квинси Промеса, который на днях вернулся в московский клуб.
Ранее сегодня, 26 февраля, футболист провел свою первую тренировку в составе красно-белых.
24 февраля 29-летний голландец вернулся в «Спартак». Московский клуб заплатит «Аяксу» за футболиста 8,5 миллиона евро, сумма трансфера может вырасти до 11 миллионов с учетом бонусов.
Промес уже выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год. В составе московского клуба он стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. Всего за «Спартак» он отыграл 135 матчей и забил 66 мячей во всех турнирах.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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