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Игроки «Спартака» устроили коридор для Промеса

18:00
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Игроки «Спартака» устроили коридор для нападающего Квинси Промеса, который на днях вернулся в московский клуб.

Ранее сегодня, 26 февраля, футболист провел свою первую тренировку в составе красно-белых.

24 февраля 29-летний голландец вернулся в «Спартак». Московский клуб заплатит «Аяксу» за футболиста 8,5 миллиона евро, сумма трансфера может вырасти до 11 миллионов с учетом бонусов.

Промес уже выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год. В составе московского клуба он стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. Всего за «Спартак» он отыграл 135 матчей и забил 66 мячей во всех турнирах.

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