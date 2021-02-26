Голкипер «Рубина» Дюпин — о матче со «Спартаком»: «Нужно играть на победу»
Голкипер «Рубина» Юрий Дюпин перед матчем 20-го тура РПЛ со «Спартаком» заявил, что команда намерена забрать должок у московского клуба за первый круг.
20 сентября красно-белые обыграли казанский клуб, забив два безответных гола.
«Готовимся непосредственно к «Спартаку». У нас с ними было много матчей, где мы не дожали, хотя должны были. Любая команда для нас принципиальная, в любой игре мы должны выходить на победу, у нас стоят свои задачи. И да, есть должок перед «Спартаком» за первый круг», — цитирует Дюпина пресс-служба «Рубина».
Матч «Спартак» — «Рубин» состоится в воскресенье, 28 февраля, на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Начало — в 14.00 по московскому времени. После 19 туров РПЛ подопечные Слуцкого занимают 9-е место в турнирной таблице, набрав 28 очков.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Дополнительная информация:
https://www.rubin-kazan.ru/posts/yuriy-dyupin-u-nas-svoi-zadachi-nuzhno-igrat-na-pobedu
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