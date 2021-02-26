Голкипер «Рубина» Юрий Дюпин перед матчем 20-го тура РПЛ со «Спартаком» заявил, что команда намерена забрать должок у московского клуба за первый круг.

20 сентября красно-белые обыграли казанский клуб, забив два безответных гола.

«Готовимся непосредственно к «Спартаку». У нас с ними было много матчей, где мы не дожали, хотя должны были. Любая команда для нас принципиальная, в любой игре мы должны выходить на победу, у нас стоят свои задачи. И да, есть должок перед «Спартаком» за первый круг», — цитирует Дюпина пресс-служба «Рубина».

Матч «Спартак» — «Рубин» состоится в воскресенье, 28 февраля, на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Начало — в 14.00 по московскому времени. После 19 туров РПЛ подопечные Слуцкого занимают 9-е место в турнирной таблице, набрав 28 очков.