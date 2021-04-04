«Тамбов» — ЦСКА: помощник Мешкова не испугался. Третий пенальти назначен правильно
На 51-й минуте матча 24-го тура Тинькофф чемпионата России «Тамбов» — ЦСКА (1:2) пенальти в ворота тамбовской команды был назначен с помощью первого ассистента судьи Александра Богданова.
Он заметил, что Юрий Бавин отставленной в сторону левой рукой парировал удар по воротам нападающего гостей Саломона Рондона. Сам арбитр Виталий Мешков с той позиции, которую он занимал, этого видеть не мог. Общими усилиями судейская бригада приняла верное решение.
Помощь видеоассистентов Евгения Кукуляка и Валентина Мурашова в этом эпизоде не потребовалась. В отличие от момента на 23-й минуте, когда второй ассистент Мешкова Андрей Образко, дебютировавший в чемпионате России, не увидел игру рукой Азера Алиева.
(Александр Бобров)
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