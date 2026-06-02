Семин — о выходе Эдера в чемпионском матче: «Сразу решил для себя: выпускаю. Через восемь минут он забивает!»

Экс-главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в интервью «СЭ» рассказал, почему решил выпустить на поле португальского нападающего Эдера в чемпионском матче сезона-2017/18 с «Зенитом»:

— В РПЛ главным конкурентом «Локомотива» сначала был «Спартак». Потом ЦСКА. А всезоне-2017/18 над всеми возвышался «Зенит». Мы бросили ему вызов и одержали победу в решающем матче. Об одном эпизоде, связанном с той игрой, сегодня уже могу рассказать.

— Так-так.

— Тогда все ребята рвались в бой. В том числе португальский нападающий Эдер. Он хорошо тренировался и заслуживал места в составе. Но я предпочел другого игрока.

В перерыве при счете 0:0 вспомнил, как здорово выглядел Эдер на последних тренировках. А к концу матча мелькнула мысль: «Он ведь не только имел все основания появиться на поле, но и в финале Евро-2016, выйдя на замену, вколотил победный в ворота французов».

Я даже не стал советоваться ни с кем из помощников. Сразу решил для себя: выпускаю. И через восемь минут Эдер забивает! Все, мы чемпионы!

— Озарение? Интуиция?

— Не знаю, какое слово подобрать. Но если бы он плохо тренировался или затаил обиду, что не вышел в стартовом составе, скорее всего, так бы и просидел на лавке. Какие-то моменты из предыдущих чемпионских матчей забываются, а вот этот до сих пор прокручиваю в голове.

— Объясните, почему Эдер начал матч на скамейке?

— Мне показалось, он не сможет выполнить нужный объем работы. Играя с таким соперником, как «Зенит», надо очень много бегать, мяч отбирать.

— И на острие выпустили Фарфана.

— Да. Но в концовке заменил не его, а... Кого же? Елки-палки, не помню! (Эдер вышел вместо Антона Миранчука. - Прим. «СЭ»).

Ранее Семина признали лучшим футбольным тренером России в XXI веке по итогам голосования «СЭ».

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