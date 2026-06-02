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Семин — о выходе Эдера в чемпионском матче: «Сразу решил для себя: выпускаю. Через восемь минут он забивает!»

Александр Кружков
Обозреватель
Юрий Семин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Экс-главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в интервью «СЭ» рассказал, почему решил выпустить на поле португальского нападающего Эдера в чемпионском матче сезона-2017/18 с «Зенитом»:

— В РПЛ главным конкурентом «Локомотива» сначала был «Спартак». Потом ЦСКА. А всезоне-2017/18 над всеми возвышался «Зенит». Мы бросили ему вызов и одержали победу в решающем матче. Об одном эпизоде, связанном с той игрой, сегодня уже могу рассказать.

— Так-так.

— Тогда все ребята рвались в бой. В том числе португальский нападающий Эдер. Он хорошо тренировался и заслуживал места в составе. Но я предпочел другого игрока.

В перерыве при счете 0:0 вспомнил, как здорово выглядел Эдер на последних тренировках. А к концу матча мелькнула мысль: «Он ведь не только имел все основания появиться на поле, но и в финале Евро-2016, выйдя на замену, вколотил победный в ворота французов».

Я даже не стал советоваться ни с кем из помощников. Сразу решил для себя: выпускаю. И через восемь минут Эдер забивает! Все, мы чемпионы!

— Озарение? Интуиция?

— Не знаю, какое слово подобрать. Но если бы он плохо тренировался или затаил обиду, что не вышел в стартовом составе, скорее всего, так бы и просидел на лавке. Какие-то моменты из предыдущих чемпионских матчей забываются, а вот этот до сих пор прокручиваю в голове.

— Объясните, почему Эдер начал матч на скамейке?

— Мне показалось, он не сможет выполнить нужный объем работы. Играя с таким соперником, как «Зенит», надо очень много бегать, мяч отбирать.

— И на острие выпустили Фарфана.

— Да. Но в концовке заменил не его, а... Кого же? Елки-палки, не помню! (Эдер вышел вместо Антона Миранчука. - Прим. «СЭ»).

Ранее Семина признали лучшим футбольным тренером России в XXI веке по итогам голосования «СЭ».

Юрий Семин.Юрий Семин: «Можно и в моем возрасте тренировать. Но душа к работе немножечко остыла»

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 6 1 0 13-6 19
2
 ЦСКА 7 4 3 0 11-7 15
3
 Динамо 7 4 1 2 10-8 13
4
 Спартак 7 4 1 2 12-7 13
5
 Зенит 7 4 0 3 14-6 12
6
 Динамо Мх 7 4 0 3 12-10 12
7
 Балтика 7 3 1 3 10-7 10
8
 Рубин 6 2 3 1 9-8 9
9
 Оренбург 7 1 5 1 7-9 8
10
 Ростов 7 2 2 3 10-11 8
11
 Крылья Советов 7 1 4 2 10-12 7
12
 Ахмат 6 1 3 2 9-8 6
13
 Локомотив 7 1 3 3 6-8 6
14
 Родина 7 1 1 5 8-19 4
15
 Акрон 7 0 4 3 8-17 4
16
 Факел 7 0 2 5 4-10 2
Результаты / календарь
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30 тур
5.09 14:00 Крылья Советов – Краснодар 2 : 2
5.09 16:30 Зенит – ЦСКА 1 : 2
5.09 19:00 Ростов – Факел 3 : 1
6.09 14:00 Оренбург – Акрон 2 : 2
6.09 16:15 Динамо Мх – Родина 2 : 0
6.09 18:30 Динамо – Спартак 2 : 1
6.09 20:45 Балтика – Локомотив 0 : 1
7.09 19:30 Рубин – Ахмат - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 5 1 1
Герман Онугха
Герман Онугха

Родина

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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