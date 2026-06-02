Семин — о выходе Эдера в чемпионском матче: «Сразу решил для себя: выпускаю. Через восемь минут он забивает!»
Экс-главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в интервью «СЭ» рассказал, почему решил выпустить на поле португальского нападающего Эдера в чемпионском матче сезона-2017/18 с «Зенитом»:
— В РПЛ главным конкурентом «Локомотива» сначала был «Спартак». Потом ЦСКА. А всезоне-2017/18 над всеми возвышался «Зенит». Мы бросили ему вызов и одержали победу в решающем матче. Об одном эпизоде, связанном с той игрой, сегодня уже могу рассказать.
— Так-так.
— Тогда все ребята рвались в бой. В том числе португальский нападающий Эдер. Он хорошо тренировался и заслуживал места в составе. Но я предпочел другого игрока.
В перерыве при счете 0:0 вспомнил, как здорово выглядел Эдер на последних тренировках. А к концу матча мелькнула мысль: «Он ведь не только имел все основания появиться на поле, но и в финале Евро-2016, выйдя на замену, вколотил победный в ворота французов».
Я даже не стал советоваться ни с кем из помощников. Сразу решил для себя: выпускаю. И через восемь минут Эдер забивает! Все, мы чемпионы!
— Озарение? Интуиция?
— Не знаю, какое слово подобрать. Но если бы он плохо тренировался или затаил обиду, что не вышел в стартовом составе, скорее всего, так бы и просидел на лавке. Какие-то моменты из предыдущих чемпионских матчей забываются, а вот этот до сих пор прокручиваю в голове.
— Объясните, почему Эдер начал матч на скамейке?
— Мне показалось, он не сможет выполнить нужный объем работы. Играя с таким соперником, как «Зенит», надо очень много бегать, мяч отбирать.
— И на острие выпустили Фарфана.
— Да. Но в концовке заменил не его, а... Кого же? Елки-палки, не помню! (Эдер вышел вместо Антона Миранчука. - Прим. «СЭ»).
Ранее Семина признали лучшим футбольным тренером России в XXI веке по итогам голосования «СЭ».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|7
|6
|1
|0
|13-6
|19
|
2
|ЦСКА
|7
|4
|3
|0
|11-7
|15
|
3
|Динамо
|7
|4
|1
|2
|10-8
|13
|
4
|Спартак
|7
|4
|1
|2
|12-7
|13
|
5
|Зенит
|7
|4
|0
|3
|14-6
|12
|
6
|Динамо Мх
|7
|4
|0
|3
|12-10
|12
|
7
|Балтика
|7
|3
|1
|3
|10-7
|10
|
8
|Рубин
|6
|2
|3
|1
|9-8
|9
|
9
|Оренбург
|7
|1
|5
|1
|7-9
|8
|
10
|Ростов
|7
|2
|2
|3
|10-11
|8
|
11
|Крылья Советов
|7
|1
|4
|2
|10-12
|7
|
12
|Ахмат
|6
|1
|3
|2
|9-8
|6
|
13
|Локомотив
|7
|1
|3
|3
|6-8
|6
|
14
|Родина
|7
|1
|1
|5
|8-19
|4
|
15
|Акрон
|7
|0
|4
|3
|8-17
|4
|
16
|Факел
|7
|0
|2
|5
|4-10
|2
|5.09
|14:00
|Крылья Советов – Краснодар
|2 : 2
|5.09
|16:30
|Зенит – ЦСКА
|1 : 2
|5.09
|19:00
|Ростов – Факел
|3 : 1
|6.09
|14:00
|Оренбург – Акрон
|2 : 2
|6.09
|16:15
|Динамо Мх – Родина
|2 : 0
|6.09
|18:30
|Динамо – Спартак
|2 : 1
|6.09
|20:45
|Балтика – Локомотив
|0 : 1
|7.09
|19:30
|Рубин – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|
|
Лечи Садулаев
Ахмат
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|5
|1
|1
|
|
Герман Онугха
Родина
|2
|1
|0
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0