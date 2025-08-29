Депутат Свищев подтвердил, что сотрудники «Химок» обратились в Госдуму по поводу невыплаты клубом зарплаты

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в комментарии для «СЭ» подтвердил, что сотрудники «Химок» обратились к нему по поводу невыплаты зарплаты.

25 августа об обращении сотрудников клуба в Госдуму сообщило издание «РБ Спорт».

«Ко мне обратилось с просьбой несколько работников «Химок». Не игроки, а административный состав клуба. Они бьются во все двери, а им никто не помогает. В ближайшее время они должны написать мне официальное обращение, и мы рассмотрим его. И затем в установленном законом порядке режим данный вопрос. Так не должно быть, чтобы бросали на произвол судьбы работников спортивной индустрии», — сказал Свищев «СЭ».

18 июня «Химки» объявили о приостановке деятельности. 26 июня клуб был исключен из состава РФС в связи с потерей профессионального статуса.