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Талалаев надеется на возвращение Семенова в общую группу в понедельник

28 ноября 2020, 23:12
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Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев рассказал, когда на поле вернется защитник сборной России Андрей Семенов, который в матче с «Локомотивом» (0:0) остался вне заявки.

— Он уже приступил к работе в тренажерном зале, на улице бегал. Надеюсь, с понедельника будет тренироваться в общей группе, — сказал Талалаев. — В ближайшее время ждем возвращения и Садулаева, который повредил голеностоп. А вот возвращение Уциева, капитана «Ахмата», пока затягивается. Рисковать тут нельзя.

Ахмат — Локомотив

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