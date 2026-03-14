Талалаев и Челестини были удалены в концовке матча «Балтики» и ЦСКА

Главные тренеры «Балтики» и ЦСКА Андрей Талалаев и Фабио Челестини были удалены в концовке матча 21-го тура чемпионата России, информирует пресс-служба РПЛ.

В добавленное ко второму тайму время Талалаев выбил мяч на трибуны, после чего между командами случилась массовая стычка с участием игроков и тренеров.

Главный арбитр матча Кирилл Левников показал Талалаеву и Челестини красные карточки.

«Балтика» — ЦСКА: Талалаев выбил мяч на трибуны, между командами случилась потасовка

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