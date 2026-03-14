ЦСКА проиграл «Балтике» и потерпел четвертое поражение подряд в РПЛ

ЦСКА на выезде уступил «Балтике» в матче 21-го тура РПЛ — 0:1.

Единственный гол на 63-й минуте забил форвард калининградцев Брайан Хиль.

В концовке игры произошла массовая стычка с участием главных тренеров команд Андрея Талалаева и Фабио Челестини.

ЦСКА (36 очков) потерпел четвертое поражение подряд в РПЛ и опустился на пятое место в турнирной таблице. «Балтика» с 39 очками поднялась на четвертую позицию.

В следующем туре армейцы 21 марта на своем поле сыграют с махачкалинским «Динамо». «Балтика» в этот же день дома встретится с «Сочи».

Чемпионат России. Премьер-лига. 21-й тур.

14 марта, 20:30. Ростех Арена (Калининград)

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