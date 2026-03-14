«Балтика» — ЦСКА: Талалаев выбил мяч на трибуны, между командами случилась потасовка

В концовке матча «Балтика» — ЦСКА (1:0) в 21-м туре РПЛ случилась потасовка.

На последних минутах мяч прилетел в руки главному тренеру «Балтики» Андрею Талалаеву. Он не стал возвращать мяч игрокам ЦСКА для ввода аута и выбил его на трибуны.

После этого между командами завязалась потасовка. Талалаев и главный тренер ЦСКА Фабио Челестини вступили в словесную перепалку. Главный арбитр встречи Кирилл Левников показал обоим красные карточки.

Чемпионат России. Премьер-лига. 21-й тур.

14 марта, 20:30. Ростех Арена (Калининград)

