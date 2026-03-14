Сегодня, 22:30

«Балтика» — ЦСКА: Талалаев выбил мяч на трибуны, между командами случилась потасовка

Игнат Заздравин
Корреспондент
Потасовка в матче между «Балтикой» и ЦСКА в 21-м туре РПЛ.
Фото Скриншот трансляции

В концовке матча «Балтика» — ЦСКА (1:0) в 21-м туре РПЛ случилась потасовка.

На последних минутах мяч прилетел в руки главному тренеру «Балтики» Андрею Талалаеву. Он не стал возвращать мяч игрокам ЦСКА для ввода аута и выбил его на трибуны.

После этого между командами завязалась потасовка. Талалаев и главный тренер ЦСКА Фабио Челестини вступили в словесную перепалку. Главный арбитр встречи Кирилл Левников показал обоим красные карточки.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.

&laquo;Балтика&raquo;&nbsp;&mdash; ЦСКА: онлайн-трансляция матча РПЛ.«Балтика» принимает ЦСКА — Хиль открыл счет: онлайн-трансляция матча РПЛ
Чемпионат России. Премьер-лига. 21-й тур.
14 марта, 20:30. Ростех Арена (Калининград)
Балтика
1:0
ЦСКА

ФК Балтика
ФК ЦСКА (Москва)
Махачкалинское «Динамо» обыграло «Оренбург»: видео
«Сельта» — «Лион»: Лига Европы, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«Ференцварош» — «Брага»: Лига Европы, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«Генк» — «Фрайбург»: Лига Европы, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«Болонья» — «Рома»: Лига Европы, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«Лилль» — «Астон Вилла»: Лига Европы, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«Штутгарт» — «Порту»: Лига Европы, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«Панатинаикос» — «Бетис»: Лига Европы, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«Реал» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«ПСЖ» — «Челси»: Лига чемпионов, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«Буде-Глимт» — «Спортинг»: Лига чемпионов, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«Байер» — «Арсенал»: Лига чемпионов, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«Атлетико» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«Спартак» — «Акрон»: РПЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ахмат»: РПЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Ньюкасл» — «Барселона»: Лига чемпионов, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«Аталанта» — «Бавария»: Лига чемпионов, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«Рубин» — «Краснодар»: РПЛ, 20-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Динамо» (Москва): РПЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Зенит»: РПЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Сочи»: РПЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Балтика»: РПЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Спартак» победил «Акрон», ничья «Локо» с «Ахматом»: видео голов
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • imperiasporta

    И этот гондон штопанный извинится перед всеми ! И что интересно ведь примут извинения этого хуеплёта ! А нужно слать его везде !!! Нужно чтобы такие мразоты отшельниками становились.

    14.03.2026

  • aug081266

    Челестини повел себя непорядочно?...А ты не считаешь,что порядочный человек имеет право просто дать в морду подлецу?...

    14.03.2026

  • Listerman

    чиполлино явно не знал как играют в стране --но деньги все решили --так позориться из за бабла --это конец армейскому футболу ---грустно как то--взяли шило в мешке..однако переживем --и этого мигранта

    14.03.2026

  • Алексей Сыромолотов

    Не кони ,а пони проиграли.4е поражение подряд - это усер полный

    14.03.2026

  • Степочкин

    Ну и в чем смысл того что ты написал, сам-то понял? Кто первый нарушил правила и вел себя по скотски - Талалаев!!! Вопросы??? Далее что произошло не имеет значения. Как сказал ВВП - добро не должно быть слабым! Быдло надо учить, хоть на стадионах, хоть на дорогах.

    14.03.2026

  • Конрад Михельсон

    не надо было Талалаева толкать...ну выбил мячик и ладно. Судья ему красную бы дал и добавил бы пару минут еще к игре....а так массовая потасовка на потребу и на радость публики...ну Талалай был явно не в себе под конец матча! весь на нервах! Переживает! команда с нулевым бюджетом и игроками уровня первой лиги наверху таблицы...Вот за это его можно уважать....

    14.03.2026

  • Прораб.

    Это тебя смутило?

    14.03.2026

  • Баск

    Говнюк!

    14.03.2026

  • Колобок Колобков

    Талалаев-тренер ???????????????? ахахахахахахахаха

    14.03.2026

  • winvem

    Хорошо что Талалаев без оружия был

    14.03.2026

  • Прораб.

    И это увидит весь футбольный мир. Как минимум, на год лишить футбола. Если в дело вступят функционеры, его лишат тренерства.

    14.03.2026

  • Listerman

    так писать историю клуба ЦСКА --зачем вызывать неучей и больных из за границы ..

    14.03.2026

  • 199

    АЗ ты ..ндон прибалтийсеий.

    14.03.2026

  • КАН

    Просто талалаев очень хотел выиграть,ну выбил мяч,возьмите другой их много

    14.03.2026

  • aug081266

    Тупенький юмор...

    14.03.2026

  • Listerman

    ..развалины клуба коней навозом завалило --чипполино одень противогаз и вали прочь не позорься..

    14.03.2026

  • andy1962

    Талалаев как был хамом, так им и остался. И это трене! И игроки берут пример. Бевеев в послематчевом интервью заявил: Это эмоции. А что? Зрителям это нравится((( Вот так и воспитываются низменные инстинкты. В СССР Талалаева уже завтра не было бы в команде, а сейчас все можно. Бардак в стране, бардак в футболе, увы...Талалаев ба5ально почувствовал себя этаким местным царьком. Отвратительно повел себя и Челестини.

    14.03.2026

  • imperiasporta

    Он не пидор , он просто в жопу долбится!

    14.03.2026

  • П_о_в_а_р

    С Победой, Андрей Викторыч!!!

    14.03.2026

  • garikdubkoff

    Талалаева с учётом его прошлого надо дисквалифицировать до конца сезона как минимум .

    14.03.2026

  • 199

    Дать в жопу!

    14.03.2026

  • iich

    Талалаеву штраф бы выписать под миллион и дискву минимум на полгода... Быдло, как оно есть. Хороший матч изгадил.

    14.03.2026

  • AZ

    Ну правильно, раз цсковская быдлота ничем не отличается от краснодарской, чего наезжать то? )))

    14.03.2026

  • Ралпачан Фляйшманъ

    глистерман не может о чем то еще думать, кроме как о кале.

    14.03.2026

  • viach_65@mail.ru

    Футбол хороший,поступок талалаева херовый.,и то что было после с его стороны...Жаль,Челестини ему е бучку не набил за это....,не дали....По человечи и по футбольному гавнопоступок талалаева..,я удивлюсь,если ему не вынесут дисквал матчей на 5,и штраф тыщ на 500....

    14.03.2026

  • aug081266

    Ну и что ,,и"?!...Что,команда быдлота чем-то отличается от краснодарской?...Разве что уровнем мастерства игроков...

    14.03.2026

  • Listerman

    конским навозом на всю страну завоняло ...

    14.03.2026

  • Alexey Yurich

    Вы любите оставлять хвалебные комменты команде, и одновременно гнобите тренера. Когда уже поймёте что первое и второе - это один организм. При условном Осинькине или Игнашевиче не было бы этой Балтики.

    14.03.2026

  • Ралпачан Фляйшманъ

    головой талалашка ест

    14.03.2026

  • vyahek

    Что у него с головой?

    14.03.2026

  • viach_65@mail.ru

    Тренер так не должен поступать.!!..Реально по скотски Талалаев повел себя!!Еще и матом попер..судя по мимике во время матча,он других слов и не употреблял....За этот поступок,конечно,заслужил по морде, жаль, Челестини до него не добрался ,ибо этот Т. еще и его оскорбил....да,в глазах многих этот ..... упал ниже плинтуса....Херовый поступок!!!

    14.03.2026

  • Subzer0

    Талалаев конченая мразь и провокатор. Так даже кубанские физруки себя не ведут.

    14.03.2026

  • aug081266

    В равной игре из-за одной ошибки победила команда быдлотного гандона...

    14.03.2026

  • wendy

    Тотальное неуважение к сопернику и вообще всей футбольной процессии со стороны Талалаева. На что он готов пойти за 3 очка ?

    14.03.2026

  • Александр Солодовников

    Талалает просто идиот, и очень большой чудак с БОЛЬШОЙ буквы "М".....((((

    14.03.2026

  • slddrozdov25

    Согласны.

    14.03.2026

  • slddrozdov25

    Кажется, что это этнические особенности... быдло, конечно.

    14.03.2026

  • AZ

    А как ЦСКА еще недавно на Краснодар наезжал! И симулянты то они, и костоломы, и на судью орут, когда проигрывают! Ну и?!)))

    14.03.2026

  • Levbereg

    С такими закидонами балабаев недотренерует калилинградцев. Талантливый несомненно, но характер у него редкостный...Нахрена выбивал мяч?

    14.03.2026

  • 199

    Конченный пидор!Такое же быдло как и кубаноиды.

    14.03.2026

  • Kupservas

    Если андюшку не дисквалифицируют до конце сезона за жест тренеру ЦСКА, где.он показал , что он трахает, российский футбол смотреть больше не буду. Талалаев сам пидор...

    14.03.2026

  • Конрад Михельсон

    Вот настоящий футбол. С нервами. Балтика - физика хорошая, техники почти нет....особенно техники не у М.Петрова. Но он компенсирует это беготней и желанием...смешон конечно, но внушает уважение....Выиграли у ЦСКА...и теперь ЦСКА за медали бороться будет сложно.

    14.03.2026

  • Nikita Knyazev

    Талалаева пора на сезон удалить бы за его поведение,просто быдло с подворотни

    14.03.2026

  • 1 JAMAL

    Очередная кротовая бригада под руководством коленоприклонника запорола игру, во 2-м тайме почти все судейские решения в пользу Балтики:thumbsdown:

    14.03.2026

  • rustov

    Талалаев повел себя как настоящее быдло...

    14.03.2026

  • super_bear

    Талалаев конченая мразь

    14.03.2026

  • Levbereg

    Остаётся вопрос открытым, кони пронесутся по улицам калилинграда и будут ли воеводы биться раз на раз?

    14.03.2026

  • AZ

    Балтику с победой!

    14.03.2026

  • Saiga-спринтер

    Быдло талалаевское выплеснулось во всей своей мрази.

    14.03.2026

  • Чернобог

    Талалаев тупое быдло конечно. Редкостный мудак! Типичный алкаш дворовый. За такие жесты, за такой базар, надо зубы вибивать быдлоте!!

    14.03.2026

  • Empers100

    ЦСКА отлетел из гонки

    14.03.2026

  • Evpaty Kolovrat

    Фу Талалаев! Конченный гондон

    14.03.2026

    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 21 14 4 3 42-16 46
    2
    		 Зенит 21 13 6 2 38-14 45
    3
    		 Локомотив 20 11 8 1 43-26 41
    4
    		 Балтика 21 10 9 2 26-9 39
    5
    		 ЦСКА 21 11 3 7 31-23 36
    6
    		 Спартак 21 10 5 6 33-30 35
    7
    		 Динамо 21 8 6 7 36-27 30
    8
    		 Рубин 20 7 5 8 19-25 26
    9
    		 Ахмат 20 7 5 8 25-27 26
    10
    		 Ростов 21 5 7 9 17-24 22
    11
    		 Акрон 20 5 6 9 25-32 21
    12
    		 Динамо Мх 21 5 6 10 11-24 21
    13
    		 Кр. Советов 20 5 5 10 22-37 20
    14
    		 Оренбург 21 4 6 11 21-31 18
    15
    		 Пари НН 20 5 2 13 15-31 17
    16
    		 Сочи 21 2 3 16 20-48 9
    Результаты / календарь
    13.03 19:30 Динамо Мх – Оренбург 1 : 0
    14.03 13:45 Сочи – Краснодар 1 : 2
    14.03 16:00 Зенит – Спартак 2 : 0
    14.03 18:15 Ростов – Динамо 0 : 1
    14.03 20:30 Балтика – ЦСКА 1 : 0
    15.03 14:00 Акрон – Ахмат - : -
    15.03 16:30 Пари НН – Кр. Советов - : -
    15.03 19:00 Рубин – Локомотив - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 12
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 11
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 11
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 11
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 7
    Ильзат Ахметов
    Ильзат Ахметов

    Крылья Советов

    		 5
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 19 1 2
    Виктор Мелехин
    Виктор Мелехин

    Ростов

    		 20 1 2
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 19 1 7
    Вся статистика

