«Балтика» — ЦСКА: Талалаев выбил мяч на трибуны, между командами случилась потасовка
В концовке матча «Балтика» — ЦСКА (1:0) в 21-м туре РПЛ случилась потасовка.
На последних минутах мяч прилетел в руки главному тренеру «Балтики» Андрею Талалаеву. Он не стал возвращать мяч игрокам ЦСКА для ввода аута и выбил его на трибуны.
После этого между командами завязалась потасовка. Талалаев и главный тренер ЦСКА Фабио Челестини вступили в словесную перепалку. Главный арбитр встречи Кирилл Левников показал обоим красные карточки.
«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|21
|14
|4
|3
|42-16
|46
|
2
|Зенит
|21
|13
|6
|2
|38-14
|45
|
3
|Локомотив
|20
|11
|8
|1
|43-26
|41
|
4
|Балтика
|21
|10
|9
|2
|26-9
|39
|
5
|ЦСКА
|21
|11
|3
|7
|31-23
|36
|
6
|Спартак
|21
|10
|5
|6
|33-30
|35
|
7
|Динамо
|21
|8
|6
|7
|36-27
|30
|
8
|Рубин
|20
|7
|5
|8
|19-25
|26
|
9
|Ахмат
|20
|7
|5
|8
|25-27
|26
|
10
|Ростов
|21
|5
|7
|9
|17-24
|22
|
11
|Акрон
|20
|5
|6
|9
|25-32
|21
|
12
|Динамо Мх
|21
|5
|6
|10
|11-24
|21
|
13
|Кр. Советов
|20
|5
|5
|10
|22-37
|20
|
14
|Оренбург
|21
|4
|6
|11
|21-31
|18
|
15
|Пари НН
|20
|5
|2
|13
|15-31
|17
|
16
|Сочи
|21
|2
|3
|16
|20-48
|9
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|13.03
|19:30
|Динамо Мх – Оренбург
|1 : 0
|14.03
|13:45
|Сочи – Краснодар
|1 : 2
|14.03
|16:00
|Зенит – Спартак
|2 : 0
|14.03
|18:15
|Ростов – Динамо
|0 : 1
|14.03
|20:30
|Балтика – ЦСКА
|1 : 0
|15.03
|14:00
|Акрон – Ахмат
|- : -
|15.03
|16:30
|Пари НН – Кр. Советов
|- : -
|15.03
|19:00
|Рубин – Локомотив
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Брайан Александр Хиль
Балтика
|12
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|11
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|11
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|11
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|
|
Ильзат Ахметов
Крылья Советов
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|19
|1
|2
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|20
|1
|2
|
|
Диего Коста
Краснодар
|19
|1
|7
Новости