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Сын Стрельцова о назначении Клотета: «Надеюсь, что он будет спасательным кругом для «Торпедо»

Руслан Минаев
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Игорь Стрельцов, сын прославленного советского футболиста Эдуарда Стрельцова, прокомментировал назначение Жозепа Клотета на пост главного тренера «Торпедо».

«Я надеюсь, что Клотет будет спасательным кругом для «Торпедо». Я не знаю его. Не знаю методы его работы, что он может сделать с командой.

Я был бы за то, чтобы до конца сезона командой руководил Талалаев. Но это решают наверху. Мы здесь не можем ничего сделать. Дай бог, чтобы руководство и тренер нашли новые идеи и связи. Будем цепляться за последнюю соломинку», — цитирует Стрельцова «Чемпионат».

«Торпедо» объявило о назначении Клотета во вторник, 28 марта. По данным «СЭ», специалист подписал контракт на 2,5 года.

«Торпедо» идет на последнем месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 10 очков за 20 туров. Предыдущим главным тренером команды был Андрей Талалаев, который расторг контракт с клубом по обоюдному согласию 22 марта.

Источник: Championat.com
ФК Торпедо (Москва)
Жозеп Клотет
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 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
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 Ахмат 20 10 2 8 31-29 32
7
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
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 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
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 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
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 Пари НН 20 5 4 11 23-37 19
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