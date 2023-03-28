Сын Стрельцова о назначении Клотета: «Надеюсь, что он будет спасательным кругом для «Торпедо»

Игорь Стрельцов, сын прославленного советского футболиста Эдуарда Стрельцова, прокомментировал назначение Жозепа Клотета на пост главного тренера «Торпедо».

«Я надеюсь, что Клотет будет спасательным кругом для «Торпедо». Я не знаю его. Не знаю методы его работы, что он может сделать с командой.

Я был бы за то, чтобы до конца сезона командой руководил Талалаев. Но это решают наверху. Мы здесь не можем ничего сделать. Дай бог, чтобы руководство и тренер нашли новые идеи и связи. Будем цепляться за последнюю соломинку», — цитирует Стрельцова «Чемпионат».

«Торпедо» объявило о назначении Клотета во вторник, 28 марта. По данным «СЭ», специалист подписал контракт на 2,5 года.

«Торпедо» идет на последнем месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 10 очков за 20 туров. Предыдущим главным тренером команды был Андрей Талалаев, который расторг контракт с клубом по обоюдному согласию 22 марта.