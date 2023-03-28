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28 марта, 23:40

Билялетдинов: «В последнее время Тихий тренировался со мной индивидуально»

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Старший тренер «Химок» Ринат Билялетдинов рассказал о том, что защитник команды Дмитрий Тихий в последнее время проводил индивидуальные тренировки с ним.

«По контракту «Химки» должны были предоставить Тихому тренировочный процесс, это выполнялось. Разорвал он контракт или нет, я не знаю. Тренировался Дмитрий не в общей группе, а со мной индивидуально. Я знал, что у Тихого есть трудности, но зачем лезть к нему с какими-то расспросами в данной ситуации, она не из приятных», — приводит слова Билялетдинова Metaratings.ru.

Ранее генеральный директор «Химок» в комментарии для «СЭ» опроверг информацию о расторжении контакта с защитником.

Тихий выступает за «Химки» с февраля 2019 года. В сезоне-2022/23 он принял участие в 10 матчах команды во всех турнирах и не отличился результативными действиями.

Источник: https://metaratings.ru/news/trener-khimok-bilyaletdinov-v-poslednee-vremya-tikhii-trenirovalsya-so-mnoi-individualno-239058/
ФК Химки
Дмитрий Тихий
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