Светлаков о поражении «Локомотива» от «Спартака»: «Я безумно расстроен! Матч должен был быть равным!»

Актер, телеведущий и болельщик «Локомотива» Сергей Светлаков отреагировал для «СЭ» на поражение железнодорожников от «Спартака» (1:2) в матче 17-го тура РПЛ.

«Я не знаю, чего не хватило «Локомотиву». Не понимаю, почему нельзя было играть в первом тайме так, как играли во втором. Сейчас — только философские мысли. Я безумно расстроен. Результат не по игре. Матч должен был быть равным.

Мы спорили с друзьями, и я говорил, что результат должен быть 2:2. Наши должны были забить. Плюс еще пенальти, который должны были назначать, но его не было. Сегодняшний матч — несправедливый. Первый тайм мы полностью отдали «Спартаку». Второй тайм должны были забирать», — сказал Светлаков «СЭ».

«Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России с 13 очками в 17 матчах. В последних четырех играх в РПЛ железнодорожники потерпели 3 поражения и 1 раз сыграли вничью.