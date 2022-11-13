Стало известно место проведения зимних сборов «Торпедо»

Как стало известно «СЭ», «Торпедо» планирует провести три тренировочных сбора этой зимой в Турции.

Перед этим команда соберется в России и проведет втягивающие сборы, которые продлятся несколько дней перед отъездом в Турцию.

Московский клуб проиграл «Зениту» в 17-м туре РПЛ (1:2), потерпев пятое поражение подряд, и остается на последнем, 16-м месте в турнирной таблице чемпионата страны (6 очков).