Светлаков: «Локомотив» не покинет РПЛ? Такой уверенности нет»

Актер, телеведущий и болельщик «Локомотива» Сергей Светлаков в комментарии для «СЭ» поделился мнением о возможном вылете железнодорожников из Российской премьер-лиги.

— Есть ли уверенность, что «Локомотив» не покинет РПЛ?

— Нет, такой уверенности нет, — сказал Светлаков. — Я провожу аналогию «Локомотива» со всей страной. Нужно дойти до такого состояния, где можно оттолкнуться от дна и полететь наверх.

В субботу, 12 ноября «Локомотив» проиграл «Спартаку» (1:2) в матче 17-го тура РПЛ.

Железнодорожники занимают 14-е место в турнирной таблице чемпионата России с 13 очками в 17 матчах. Команда может опуститься в зону вылета в случае, если «Химки» победят «Сочи» в игре 17-го тура РПЛ, которая пройдет в воскресенье, 13 ноября (начало — в 16.30 мск).