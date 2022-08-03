Сутормин считает, что «Зенит» должен выигрывать в каждом матче

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин считает, что его команда должна выигрывать в каждом матче.

— Мы прекрасно понимаем, что должны выигрывать в каждом матче, — цитируют «Известия» Сутормина. — И давать результат. Но игра с «Химками» была не очень. Мы хотели реабилитироваться, и у нас это получилось.

— Вы ощущаете тотальное превосходство «Зенита» над остальными командами в РПЛ, или какая-то конкуренция все же будет в этом сезоне?

— Конкуренция есть всегда. Но если мы будем делать свою работу хорошо, то вновь решим свои задачи в чемпионате. Так что мы отталкиваемся от себя, от своей игры.