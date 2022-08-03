Сергей Семак рассказал, кем мечтал стать в детстве

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в интервью «СЭ» поделился воспоминаниями о своей юности.

— Мечта была лет в пять или шесть, — сказал Семак. — Но вряд ли именно она как-то помогла мне в футболе. Я ведь хотел стать космонавтом, в итоге вот стал главным тренером «Зенита». Впрочем, кто знает: может, то стремление к чему-то далекому, трудноосуществимому и помогает мне двигаться вперед, ставя перед собой новые цели?