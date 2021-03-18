Шатов: «Рубин» настраивается на победу над «Химками», у нас есть неплохие шансы закрепиться в верхней части РПЛ»

Полузащитник «Рубина» Олег Шатов рассказал о подготовке команды к матчу 23-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок».

«После победы всегда хорошо готовиться. У нас сейчас серия из трех побед, готовиться намного приятнее. На пятый день игра, больше времени уделяется восстановлению.

«Химки» — хорошая команда с хорошими исполнителями. Пришел тренер, который организовал, поставил футбол. Думаю, они заслуженно набирают очки. В Казани будет совсем другая игра, мы будем настраиваться на победу, так как у нас есть неплохие шансы закрепиться в верхней части турнирной таблицы», — сказал Шатов в интервью пресс-службе клуба.

Матч «Рубин» — «Химки» пройдет 19 марта в Казани на стадионе «Центральный» и начнется в 19:00 мск.