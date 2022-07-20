Сутормин надеется, что «Зенит» добьется нужного результата в матче с «Крыльями Советов»

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин надеется, что его команда добьется победы в матче 2-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».

В 1-м туре команда из Санкт-Петербурга сыграла вничью с «Химками» (1:1).

«В матче с «Химками» мы получили, так сказать, щелчок. Надеюсь, в ближайшей игре такого не повторится и добудем тот результат, который нам нужен», — приводит официальный сайт «Зенита» слова Сутормина.

Также футболист рассказал о своем состоянии перед встречей с самарцами и новом опыте игры на правом фланге обороны.

«Чувствую себя хорошо. Правый фланг? Нормальная позиция. Понятно, есть ошибки, но стараешься их минимизировать и выполнять те функции, которые требуются», — добавил Сутормин.

Матч «Зенит» — «Крылья Советов» состоится в пятницу, 22 июля в Санкт-Петербурге. Начало — в 20.00 (мск).