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Сутормин надеется, что «Зенит» добьется нужного результата в матче с «Крыльями Советов»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин надеется, что его команда добьется победы в матче 2-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».

В 1-м туре команда из Санкт-Петербурга сыграла вничью с «Химками» (1:1).

«В матче с «Химками» мы получили, так сказать, щелчок. Надеюсь, в ближайшей игре такого не повторится и добудем тот результат, который нам нужен», — приводит официальный сайт «Зенита» слова Сутормина.

Также футболист рассказал о своем состоянии перед встречей с самарцами и новом опыте игры на правом фланге обороны.

«Чувствую себя хорошо. Правый фланг? Нормальная позиция. Понятно, есть ошибки, но стараешься их минимизировать и выполнять те функции, которые требуются», — добавил Сутормин.

Матч «Зенит» — «Крылья Советов» состоится в пятницу, 22 июля в Санкт-Петербурге. Начало — в 20.00 (мск).

Источник: https://fc-zenit.ru/news/2022-07-20-aleksey-sutormin-nadeyus-dobudem-tot-rezultat-kotoryy-nam-nuzhen.htm
Алексей Сутормин
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
2
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И В Н П +/- О
1
 Кр. Советов 1 1 0 0 4-2 3
2
 Сочи 1 1 0 0 3-1 3
3
 ЦСКА 1 1 0 0 2-0 3
4
 Факел 1 0 1 0 2-2 1
5
 Краснодар 1 0 1 0 2-2 1
6
 Динамо 1 0 1 0 1-1 1
7
 Спартак 1 0 1 0 1-1 1
8
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ростов 1 0 1 0 1-1 1
10
 Н. Новгород 1 0 1 0 1-1 1
11
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
12
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
13
 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
14
 Оренбург 1 0 0 1 2-4 0
15
 Торпедо 1 0 0 1 1-3 0
16
 Урал 1 0 0 1 0-2 0
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3.06 00:00
Зенит – Факел
 - : -
3.06 00:00
Кр. Советов – Спартак
 - : -
3.06 00:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.06 00:00
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Ахмат – Краснодар
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Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 2
Роман Акбашев

Роман Акбашев

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 1
Тимур Аюпов

Тимур Аюпов

Оренбург

 1
П
Ильнур Альшин

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Факел

 1
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Крылья Советов

 1
Александр Долгов

Александр Долгов

Химки

 1
И К Ж
Мачей Рыбус

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Спартак

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Нижний Новгород

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