Безбородов получил очередное назначение. ЭСК отклонила жалобу «Спартака»?

Сегодня РФС объявил имена судей, назначенных на игры 2-го тура чемпионата России. В их число вошел Владислав Безбородов, которому достался матч «Динамо» — «Торпедо». Исходя из этого, можно предположить, что экспертно-судейская комиссия при президенте РФС поддержала этого рефери и отклонила жалобу «Спартака». Красно-белые просили дать оценку решениям бригады в пяти эпизодах встречи 1-го тура «Ахмат» — «Спартак».

Обращает на себя внимание отсутствие в списке назначений Евгения Турбина, который помогал Безбородову в качестве видеоассистента. Этот арбитр будет работать на игре в первой лиге.