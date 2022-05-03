Зарема Салихова: «Пусть чемпионский коридор «Зениту» устраивают «Сочи» и «Нижний»

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, поделилась мнением, должны ли футболисты красно-белых организовывать чемпионский коридор для игроков «Зенита».

«Каррера и Камоцци предлагают устроить коридор «Зениту»? Не знаю, какие в Италии традиции. На стадионе «Спартака» таких ритуалов нет. Пусть «Сочи» и «Нижний Новгород» устраивают», — сказала Салихова «СЭ».

В воскресенье, 1 мая, в «Спартаке» заявили, что не собираются организовывать «Зениту» чемпионский коридор.

Матч 29-го тура Тинькофф РПЛ «Спартак» — «Зенит» пройдет 15 мая на стадионе «Открытие Банк Арена». Начало — в 16.30 мск.