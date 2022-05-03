Дзюба поздравил «Зенит» в чемпионским титулом

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба в своем Telegram-канале поздравил команду с завоеванием чемпионского титула.

«Поздравляю с чемпионством!» — коротко написал форвард.

30 апреля петербуржцы обыграли «Локомотив» (3:1) на «Газпром Арене» и в девятый раз в своей истории завоевали золотые медали чемпионата страны.

«Зенит» завоевал главный трофей страны в девятый раз в своей истории. Ранее петербуржцы становились сильнейшей командой в 1984, 2007, 2010, 2012, 2015, 2019, 2020 и 2021 годах.