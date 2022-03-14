Супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна и экс-член совета директоров клуба Зарема Салихова в своей колонке «СЭ» раскритиковала судейство в матче 21-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара» (1:2).

«Спартак» не виноват, что у «Краснодара» не было восьми игроков основы. Лично у меня сложилось впечатление, что кто-то захотел продемонстрировать, будто такое импортозамещение вполне себе эффективно. Так вот хочется сказать, что все рано или поздно будем в положении «Краснодара» (кроме «Зенита» — это другая планета, все давно с этим свыклись), поэтому и создается картинка «нормальности». Однако я не считаю массовый отток иностранных футболистов и тренеров поводом для радости и гордости», — сказала Салихова «СЭ».

Зарема Салихова также выразила мнение, что в прошедшей встрече с «быками» арбитры по-разному трактовали игровые моменты.

«В этом матче было предостаточно спорных моментов, каждый в отдельности трактуется по-разному. Начиная с первого эпизода, когда Кофрие сыграл плечом, а не рукой. Нам ведь брифинг Кашшаи показывали, человечка рисовали, говорили: если мяч попал в рукав футболки, то это плечо. Надеюсь, в этот раз никто не додумается двигать мяч фотошопом, как было в случае с Мозесом во время кубковой игры с «Динамо» в 2021 году. Зачем нужен ВАР, если четко видно, что Мартинс не нарушал правила и там не было пенальти? Справедливо увидели руку Николсона, однако перед этим мяч попал в руку защитника «Краснодара». Где же тогда пенальти?» — добавила Салихова.

По ходу матча с «Краснодаром» московскому клубу не засчитали 2 забитых мяча.

«Спартак» с 26 очками занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. «Краснодар» располагается на 5-й строчке с 35 баллами.