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Судейство

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«Зачем тогда вообще нужен ВАР?» Зарема раскритиковала судейство в матче «Спартак» — «Краснодар»

Зарема Салихова раскритиковала судейство в матче РПЛ «Спартак» — «Краснодар»
Читать «СЭ» в
Зарема Салихова.
Фото Telegram-канал Заремы Салиховой.

Супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна и экс-член совета директоров клуба Зарема Салихова в своей колонке «СЭ» раскритиковала судейство в матче 21-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара» (1:2).

«Спартак» не виноват, что у «Краснодара» не было восьми игроков основы. Лично у меня сложилось впечатление, что кто-то захотел продемонстрировать, будто такое импортозамещение вполне себе эффективно. Так вот хочется сказать, что все рано или поздно будем в положении «Краснодара» (кроме «Зенита» — это другая планета, все давно с этим свыклись), поэтому и создается картинка «нормальности». Однако я не считаю массовый отток иностранных футболистов и тренеров поводом для радости и гордости», — сказала Салихова «СЭ».

Зарема Салихова также выразила мнение, что в прошедшей встрече с «быками» арбитры по-разному трактовали игровые моменты.

«В этом матче было предостаточно спорных моментов, каждый в отдельности трактуется по-разному. Начиная с первого эпизода, когда Кофрие сыграл плечом, а не рукой. Нам ведь брифинг Кашшаи показывали, человечка рисовали, говорили: если мяч попал в рукав футболки, то это плечо. Надеюсь, в этот раз никто не додумается двигать мяч фотошопом, как было в случае с Мозесом во время кубковой игры с «Динамо» в 2021 году. Зачем нужен ВАР, если четко видно, что Мартинс не нарушал правила и там не было пенальти? Справедливо увидели руку Николсона, однако перед этим мяч попал в руку защитника «Краснодара». Где же тогда пенальти?» — добавила Салихова.

По ходу матча с «Краснодаром» московскому клубу не засчитали 2 забитых мяча.

«Спартак» с 26 очками занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. «Краснодар» располагается на 5-й строчке с 35 баллами.

 
&laquo;Спартак&raquo; проиграл &laquo;Краснодару&raquo; (1:2) в&nbsp;матче 20-го тура чемпионата России. «Иначе наш футбольный корабль пойдет ко дну быстрее «Титаника». Яркая колонка Заремы Салиховой

 

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ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
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 Зенит 21 13 6 2 50-23 45
2
 Динамо 21 13 3 5 40-23 42
3
 ЦСКА 21 12 3 6 26-17 39
4
 Сочи 21 12 2 7 33-21 38
5
 Краснодар 20 10 5 5 33-20 35
6
 Ахмат 21 10 1 10 27-27 31
7
 Локомотив 20 8 7 5 28-23 31
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 25-21 29
9
 Спартак 21 7 5 9 23-30 26
10
 Рубин 20 7 4 9 27-31 25
11
 Н. Новгород 21 6 5 10 19-31 23
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 Арсенал 21 5 5 11 24-43 20
13
 Урал 21 4 8 9 13-21 20
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 Ростов 19 4 6 9 30-36 18
15
 Уфа 21 3 8 10 18-30 17
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 Химки 21 2 9 10 18-37 15
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