«Можно сказать, вернулся домой». Карпин поделился эмоциями после возвращения в «Ростов»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин перед матчем 21-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина» поделился эмоциями от возращения в клуб из Ростова-на-Дону.

«Я по сути и не уезжал. Жил в Ростове. Сейчас вернулся в футбольный клуб «Ростов». Можно сказать, тоже домой», — приводит слова Карпина Telegram-канал «Ростова».

Карпин пришел в национальную сборную после Евро-2020, который состоялся прошлым летом. Через несколько дней после назначения Карпин объявил об уходе из «Ростова». В марте стало известно, что Карпин вернулся в ростовский клуб и будет совмещать должности.