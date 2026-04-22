Сухой наказал «Зенит» пенальти: судьи — заложники своих решений

На 90+6-й минуте матча 26-го тура чемпионата России-2025/26 «Локомотив» — «Зенит» судья Алексей Сухой после вмешательства видеоассистентов Сергея Цыганка и Рафаэля Шафеева и просмотра повторов изменил свое первоначальное решение и наказал гостей пенальти.

Рефери решил, что зенитовский защитник Игорь Дивеев после скидки Николая Комличенко сыграл в мяч рукой в своей штрафной.

Как это не нравилось бы футболистам и тренерам, болельщикам и журналистам, с такими пенальти приходится мириться. Потому что в чемпионате работают видеоассистенты и потому что схожие 11-метровые назначались, потому что так трактовались контакты рук в таких положениях с мячом.

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Чемпионат России. Премьер-лига. 26-й тур.

22 апреля, 19:45. РЖД Арена (Москва)

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