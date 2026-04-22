Глушенков — о матче «Локомотив» — «Зенит»: «Судьям задайте вопросы»

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков прокомментировал ничью с «Локомотивом» (0:0) в 26-м туре РПЛ.

«Судьям задайте вопросы», — сказал форвард.

На 90+9-й минуте пенальти не реализовал форвард железнодорожников Николай Комличенко. 11-метровый был назначен за игру рукой защитника «Зенита» Игоря Дивеева. Главный арбитр Алексей Сухой принял решение после подсказки ВАР и просмотра видеоповтора.

Глушенков получил желтую карточку и из-за перебора пропустит матч с «Ахматом» в 27-м туре РПЛ.

«Зенит» набрал 56 очков и занимает первое место в таблице.

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