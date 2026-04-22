«Зенит» и «Локомотив» сыграли вничью, Комличенко не забил пенальти на 90+9-й минуте

«Зенит» и «Локомотив» сыграли вничью в матче 26-го тура чемпионата России — 0:0. Игра проходила на стадионе «РЖД Арена» в Москве.

На 90+9-й минуте пенальти не реализовал форвард железнодорожников Николай Комличенко. 11-метровый был назначен за игру рукой защитника «Зенита» Игоря Дивеева. Главный арбитр Алексей Сухой принял решение после подсказки ВАР и просмотра видеоповтора.

«Зенит» набрал 56 очков и занимает первое место в таблице РПЛ. Сине-бело-голубые продлили серию без поражений в чемпионате до шести матчей — четыре победы и две ничьих. «Краснодар» (54 очка) занимает второе место и имеет один матч в запасе, «быки» 23 апреля сыграют со «Спартаком».

«Локомотив» с 49 очками располагается на третьей строчке в таблице. Железнодорожники не могут выиграть во втором домашнем матче РПЛ подряд.

В 27-м туре чемпионата команда Сергея Семака примет «Ахмат» 26 апреля, команда Михаила Галактионова сыграет в гостях с «Крыльями Советов» 25 апреля.

Чемпионат России. Премьер-лига. 26-й тур.

22 апреля, 19:45. РЖД Арена (Москва)

Подписывайся на канал «СЭ» в Max