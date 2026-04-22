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Судейство

ЭСК за назначение пенальти, как на Дивееве. Но Карасев в 2022-м решил иначе

Александр Бобров
Шеф-редактор
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Игорь Дивеев не в первый раз наказан пенальти в ситуации, когда контакт его руки с мячом выглядел едва заметным. А кто-то и вообще этого контакта не увидел.

Похожий момент произошел в августе 2022 года. На 90+2-й минуте матча 6-го тура чемпионата России ЦСКА — «Ахмат» (4:2) арбитр Сергей Карасев после вмешательства видеоассистента (ВАР) Артема Чистякова и просмотра видеозаписи не назначил 11-метровый удар в ворота армейцев.

Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС (ЭСК) решила, что судья ошибся. По мнению большинства ее членов (но не всех), «малозаметный контакт мяча с рукой игрока обороняющейся команды ЦСКА Игоря Дивеева в собственной штрафной площади, пытающегося заблокировать полет мяча, являлся наказуемым, так как его дальняя рука от соперника была отставлена от тела и делала его размеры больше».

В решении ЭСК говорилось о «малозаметном контакте». По моим данным, в этом как раз и заключается аргумент Карасева, он вообще не видел никакого контакта — ни во время игры, ни на тех повторах, которые ему показали на экране монитора. Но с точки зрения комиссии, он ошибся.

А сегодня Алексей Сухой такой контакт увидел. И на 90+6-й минуте матча «Локомотив» — «Зенит» после вмешательства видеоассистентов Сергея Цыганка и Рафаэля Шафеева и просмотра повторов изменил свое первоначальное решение и наказал гостей пенальти. Рефери решил, что зенитовский защитник Дивеев после скидки Николая Комличенко сыграл в мяч рукой в своей штрафной.

Чемпионат России. Премьер-лига. 26-й тур.
22 апреля, 19:45. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
0:0
Зенит

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Игорь Дивеев
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
Алексей Сухой
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 0 3 30-13 30
2
 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
3
 ЦСКА 13 7 5 1 21-12 26
4
 Спартак 13 8 2 3 25-10 26
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Ростов 13 5 3 5 16-17 18
7
 Балтика 13 4 5 4 17-14 17
8
 Оренбург 13 3 8 2 14-12 17
9
 Крылья Советов 13 3 6 4 17-20 15
10
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
11
 Динамо Мх 13 4 1 8 16-26 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 13 2 6 5 16-23 12
14
 Локомотив 13 2 5 6 16-20 11
15
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
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31.10 15:15 Рубин – Факел 1 : 0
31.10 17:30 Динамо – Ахмат 2 : 0
31.10 19:45 Родина – Краснодар 2 : 1
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА 0 : 0
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов 0 : 3
1.11 17:30 Балтика – Акрон 2 : 1
1.11 19:45 Локомотив – Спартак 0 : 4
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит 0 : 3
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Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

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 7
П
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 6
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Зенит

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