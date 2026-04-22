ЭСК за назначение пенальти, как на Дивееве. Но Карасев в 2022-м решил иначе
Игорь Дивеев не в первый раз наказан пенальти в ситуации, когда контакт его руки с мячом выглядел едва заметным. А кто-то и вообще этого контакта не увидел.
Похожий момент произошел в августе 2022 года. На 90+2-й минуте матча 6-го тура чемпионата России ЦСКА — «Ахмат» (4:2) арбитр Сергей Карасев после вмешательства видеоассистента (ВАР) Артема Чистякова и просмотра видеозаписи не назначил 11-метровый удар в ворота армейцев.
Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС (ЭСК) решила, что судья ошибся. По мнению большинства ее членов (но не всех), «малозаметный контакт мяча с рукой игрока обороняющейся команды ЦСКА Игоря Дивеева в собственной штрафной площади, пытающегося заблокировать полет мяча, являлся наказуемым, так как его дальняя рука от соперника была отставлена от тела и делала его размеры больше».
В решении ЭСК говорилось о «малозаметном контакте». По моим данным, в этом как раз и заключается аргумент Карасева, он вообще не видел никакого контакта — ни во время игры, ни на тех повторах, которые ему показали на экране монитора. Но с точки зрения комиссии, он ошибся.
А сегодня Алексей Сухой такой контакт увидел. И на 90+6-й минуте матча «Локомотив» — «Зенит» после вмешательства видеоассистентов Сергея Цыганка и Рафаэля Шафеева и просмотра повторов изменил свое первоначальное решение и наказал гостей пенальти. Рефери решил, что зенитовский защитник Дивеев после скидки Николая Комличенко сыграл в мяч рукой в своей штрафной.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|13
|10
|0
|3
|30-13
|30
|
2
|Динамо
|13
|9
|1
|3
|21-12
|28
|
3
|ЦСКА
|13
|7
|5
|1
|21-12
|26
|
4
|Спартак
|13
|8
|2
|3
|25-10
|26
|
5
|Краснодар
|13
|6
|5
|2
|21-16
|23
|
6
|Ростов
|13
|5
|3
|5
|16-17
|18
|
7
|Балтика
|13
|4
|5
|4
|17-14
|17
|
8
|Оренбург
|13
|3
|8
|2
|14-12
|17
|
9
|Крылья Советов
|13
|3
|6
|4
|17-20
|15
|
10
|Рубин
|13
|3
|6
|4
|13-18
|15
|
11
|Динамо Мх
|13
|4
|1
|8
|16-26
|13
|
12
|Родина
|13
|3
|3
|7
|15-28
|12
|
13
|Акрон
|13
|2
|6
|5
|16-23
|12
|
14
|Локомотив
|13
|2
|5
|6
|16-20
|11
|
15
|Ахмат
|13
|2
|5
|6
|15-19
|11
|
16
|Факел
|13
|1
|3
|9
|8-21
|6
|31.10
|15:15
|Рубин – Факел
|1 : 0
|31.10
|17:30
|Динамо – Ахмат
|2 : 0
|31.10
|19:45
|Родина – Краснодар
|2 : 1
|1.11
|13:00
|Оренбург – ЦСКА
|0 : 0
|1.11
|15:15
|Динамо Мх – Ростов
|0 : 3
|1.11
|17:30
|Балтика – Акрон
|2 : 1
|1.11
|19:45
|Локомотив – Спартак
|0 : 4
|2.11
|18:00
|Крылья Советов – Зенит
|0 : 3
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|10
|
|
Александр Соболев
Зенит
|10
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|11
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|12
|1
|3
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|4
|1
|1