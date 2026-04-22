ЭСК за назначение пенальти, как на Дивееве. Но Карасев в 2022-м решил иначе

Игорь Дивеев не в первый раз наказан пенальти в ситуации, когда контакт его руки с мячом выглядел едва заметным. А кто-то и вообще этого контакта не увидел.

Похожий момент произошел в августе 2022 года. На 90+2-й минуте матча 6-го тура чемпионата России ЦСКА — «Ахмат» (4:2) арбитр Сергей Карасев после вмешательства видеоассистента (ВАР) Артема Чистякова и просмотра видеозаписи не назначил 11-метровый удар в ворота армейцев.

Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС (ЭСК) решила, что судья ошибся. По мнению большинства ее членов (но не всех), «малозаметный контакт мяча с рукой игрока обороняющейся команды ЦСКА Игоря Дивеева в собственной штрафной площади, пытающегося заблокировать полет мяча, являлся наказуемым, так как его дальняя рука от соперника была отставлена от тела и делала его размеры больше».

В решении ЭСК говорилось о «малозаметном контакте». По моим данным, в этом как раз и заключается аргумент Карасева, он вообще не видел никакого контакта — ни во время игры, ни на тех повторах, которые ему показали на экране монитора. Но с точки зрения комиссии, он ошибся.

А сегодня Алексей Сухой такой контакт увидел. И на 90+6-й минуте матча «Локомотив» — «Зенит» после вмешательства видеоассистентов Сергея Цыганка и Рафаэля Шафеева и просмотра повторов изменил свое первоначальное решение и наказал гостей пенальти. Рефери решил, что зенитовский защитник Дивеев после скидки Николая Комличенко сыграл в мяч рукой в своей штрафной.