За что назначен пенальти в ворота ЦСКА? Правильно ли удален игрок «Ахмата»? К работе судей в Грозном есть 20 вопросов

Основное внимание тех, кто смотрел матч 2-го тура чемпионата России-2023/24 «Ахмат» — ЦСКА (2:3), возможно, было приковано к моменту, когда в конце первого тайма бригада Владислава Безбородова нарушила протокол ВАР. Но на самом деле вопросов к судьям было намного больше. Приведем некоторые из них.

Блок вопросов 1. Можно ли со стопроцентной уверенностью утверждать, что Марат Быстров сыграл в мяч неразрешенной правилами частью предплечья, а не грудью или разрешенной частью? Есть ли видеодоказательство, которое убеждает, что совершено нарушение правил?

На 9-й минуте матча Милан Гайич пробил по воротам «Ахмата» и тут же стал сигнализировать судье, что в площади ворот Быстров сыграл рукой. Безбородов не мог видеть деталей случившегося. Видеоассистенты Сергей Иванов и Антон Кобзев начали проверку.

На 11-й минуте Безбородов стал изучать повторы на мониторе. Спустя еще минуту он назначил 11-метровый удар, показал Быстрову красную карточку и удалил его с поля.

Арбитр Владислав Безбородов.

Сделанные мной стоп-кадры — только иллюстрация. Такое плоское изображение нельзя считать доказательством того или иного утверждения. Если есть возможность, покрутите повторы — вы точно уверены, что Быстров сфолил?

Блок вопросов 2. Настолько ли очевиден фол Константина Кучаева на Иване Олейникове и в чем он заключается? Не сфолил ли 10 секундами ранее Олейников на Кучаеве, когда боролся с ним за мяч, а судья продолжил игру? Можно ли считать этот 11-метровый удар «легковесным» — таким, которых, как нам обещали, больше не будет в РПЛ? Стоит ли в дальнейшем считать решение Безбородова в данном эпизоде образцовым и приводить его в пример другим российским рефери?

На 26-й минуте в штрафной площади ЦСКА упал Олейников. Безбородов назначил 11-метровый удар в ворота Игоря Акинфеева, посчитав, что Кучаев нарушил правила.

Блок вопросов 3. Почему, находясь в очень хорошей позиции, судья не оценил действия Андрея Семенова как фол против Антона Заболотного, не назначил пенальти и продолжил игру? Стоит ли считать контакт ноги игрока «Ахмата» с ногой соперника незначительным или, наоборот, достаточным, чтобы характеризовать его как нарушение правил? Похож ли он на контакт Мойзеса с ногой Густаво Мантуана в матче «Зенит» — ЦСКА, когда Сергей Карасев не назначил пенальти? Следует ли в дальнейшем считать итоговое решение Безбородова в данном эпизоде образцовым и приводить его в пример другим российским рефери?

На 44-й минуте в штрафной площади «Ахмата» упал Заболотный. Через минуту Безбородов после вмешательства ВАР приступил к просмотру видеозаписи. А затем указал на 11-метровую отметку.

Блок вопросов 4. Были ли действия Гайича, когда он ненадолго оттянул майку соперника, настоящей причиной падения Олейникова? Почему игрок «Ахмата» упал так странно? Следует ли в дальнейшем считать решение Безбородова в данном эпизоде образцовым и приводить его в пример другим российским рефери?

На 45+6-й минуте арбитр указал на 11-метровую отметку, наказав Гайича пенальти и желтой карточкой.

Блок вопросов 5. Получил ли судья подтверждение от ВАР или АВАР, что проверка эпизода завершена и у них нет вопросов к арбитру по назначению 11-метрового удара и наказанию Гайича? Или с ними пропала связь и Безбородов принял решение разрешить выполнить пенальти?

На 45+7-й минуте раздался свисток — судья дал сигнал на пробитие 11-метрового.

Блок вопросов 6. Почему вопреки протоколу ВАР судья побежал к монитору и поменял свое решение? Почему Безбородов не учел свой же опыт, полученный в игре 24-го тура чемпионата России-2021/22 «Спартак» — «Арсенал» (3:0)?

Арбитр Владислав Безбородов.

Когда Акинфеев отбил удар, а другой армеец выбил мяч за пределы поля, Безбородов получил сигнал по рации. Он приложил палец к уху и стал что-то слушать. А дальше последовало невероятное: в нарушение протокола ВАР судья отправился к монитору оценивать действия Гайича. После этого он поменял желтую карточку на красную и удалил армейца с поля. Более того, он назначил повторный 11-метровый удар, который был реализован.

У судьи из Петербурга уже был опыт работы в похожих ситуациях. В апреле 2022 года на 9-й минуте матча «Спартак» — «Арсенал» бригада арбитров, которую возглавлял Безбородов, допустила нарушение пункта 10 протокола ВАР. В нем говорится, что «если игра была остановлена и возобновлена, судья не может произвести видеопросмотр, за исключением случая ошибочной идентификации нарушившего правила игрока или возможного нарушения, наказуемого удалением, связанного с агрессивным поведением, плевком, укусом или крайне оскорбительным, обидным и/или нецензурным действием (действиями)».

В матче в Тушине мяч вышел за пределы поля, а затем Виктор Мозес после сигнала (свистка) судьи выполнил угловой удар. Мяч вошел в игру. Произошло как раз то, о чем говорится в правилах (протоколе ВАР): игра была остановлена и возобновлена.

По всей видимости, после этого Безбородову по рации поступил сигнал от кого-то из видеоассистентов: Анатолия Жабченко (ВАР) или Екатерины Курочкиной (АВАР). Видеоассистенты начали проверку единоборства Александра Соболева и Артема Сокола, в котором спартаковец получил удар по голеностопу. Затем они предложили Безбородову подойти к монитору и посмотреть видеозапись. Судья остался при своем мнении, не квалифицировал действия защитника как нарушение правил и не назначил 11-метровый удар. Все, что написано в этом абзаце, сделано вопреки протоколу ВАР — начиная с того момента, когда арбитр дал ВАР возможность начать проверку.

Если бы арбитр назначил пенальти, а «Спартак» его реализовал, у «Арсенала» возникли бы основания для подачи протеста. Как они возникли в воскресенье у ЦСКА.

Как следовало поступить Безбородову по правилам? Получив сообщение по рации от ВАР или АВАР, судье следовало объяснить ему или ей, что игра уже возобновлена и проводить проверку нельзя. Затем нужно было возобновить игру «спорным мячом». Правда, было одно «но». Легко представить, как отреагировали бы болельщики красно-белых и представители «Спартака», если бы арбитр поступил подобным образом — отказался бы проверять фол на Соболеве! А если бы спартаковцы в том матче еще и не победили, то разразился бы сильнейший скандал. И все из-за запоздалого сигнала из ВАР-центра.

Блок вопросов 7. Следует ли ориентироваться в дальнейшем на решение Безбородова, показавшего Семенову вторую желтую карточку и удалившего его с поля? Как правильно квалифицировать действия капитана «Ахмата» — как удар рукой, как толчок рукой, как случайное попадание рукой, как попытку облокотиться на соперника? Как быть с многочисленными моментами из других матчей этого сезона, в которых судьи экономили предупреждения?

На 90+6-й минуте Семенов не отмахнулся, не выставил резко локоть, не нанес сильный удар Заболотному. Но судья оценил его действия как фол, заслуживающий второго предупреждения, и удалил игрока.