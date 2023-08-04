Файзуллаев будет выступать за ЦСКА под 21-м номером

Как стало известно «СЭ», ЦСКА подписал контракт с нападающим «Пахтакора» Аббосбеком Файзуллаевым. Футболист будет выступать под 21-м номером.

Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит 500 тысяч евро, а контракт будет заключен по схеме 3+1.

19-летний Файзуллаев был одним из лидеров своей сборной на недавнем чемпионате мира до 20 лет. Портал Transfermarkt оценивает стоимость вингера в 750 тысяч евро.