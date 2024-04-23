Баженов рассказал об ожиданиях от матча «Спартака» с ЦСКА

Менеджер «Спартака» по играм в аренде Никита Баженов поделился ожиданиями от матча красно-белых против ЦСКА в перенесенном 21-м туре РПЛ.

«Спартак» с победой, но следующая игра с ЦСКА — самая принципиальная лично для меня как для бывшего футболиста. Немного порадовались, но надо забыть матч с «Ростовом», провести работу над ошибками. Встреча с армейцами, наверное, будет проходить в другом формате. ЦСКА играет немного не так, как «Ростов». Они обескровлены, но это их проблемы, у всех команд есть травмы. У ЦСКА организованная оборона, таких свободных зон, как с «Ростовом», не будет. «Спартаку» придется взламывать защиту соперника, будет больше позиционных атак», — цитирует Баженова Metaratings.

«Спартак» на выезде сыграет против ЦСКА в четверг, 25 апреля. Начало — в 20.30 по московскому времени.