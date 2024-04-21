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Судейство

Сегодня, 18:55

Безбородов ошибочно не назначил пенальти в пользу его бывшей команды — «Зенита»

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Владислав Безбородов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

На 81-й минуте матча 25-го тура чемпионата России «Зенит» — «Оренбург» (1:0) судья Владислав Безбородов после вмешательства видеоассистентов Виталия Мешкова и Алексея Амелина и изучения повторов объявил: «После просмотра нарушение не обнаружено. Продолжаем. Угловой удар».

Четырьмя минутами ранее в штрафной площади гостей произошел контакт мяча с левой рукой Данилы Прохина. Она была отставлена назад и увеличивала площадь тела. Те, кто таким образом оценивают случившееся, считают, что возникли основания для назначения пенальти. Таких мнений достаточно.

Но арбитр решил иначе, не найдя нарушения в действиях Прохина. Возможно, оценил движение руки или ее положение как естественное.

Похожий эпизод произошел 16 апреля на 31-й минуте ответного полуфинального матча Пути РПЛ Кубка России ЦСКА — «Балтика» (2:0). Ян Бобровский поначалу не оценил действия защитника гостей как нарушение правил, но после вмешательства Виталия Мешкова и Алексея Амелина (те же видеоарбитры, что и сегодня!) он изменил свое решение и назначил 11-метровый удар. Департамент судейства РФС поддержал ВАР и АВАР и согласился с правильностью назначения пенальти.

Напомним, что на матч с участием «Зенита» были назначены три судьи из Санкт-Петербурга: Безбородов, первый ассистент Дмитрий Ермаков и резервный Иван Абросимов. 51-летний ветеран во второй раз обслуживал игру чемпионата с участием сине-бело-голубых. Он также судил встречу «Сочи» — «Зенит» (0:2) — 7 октября прошлого года.

Безбородов родился в Ленинграде, в 1991 году выступал за «Зенит».

Полузащитник &laquo;Зенита&raquo; Клаудиньо (справа) в&nbsp;матче против &laquo;Оренбурга&raquo;. «Зенит» вымучил победу над «Оренбургом». А петербургский судья не дал команде Семака пенальти
Россия. Премьер-лига. 25-й тур
21 апр, 16:15. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
1:0
Оренбург

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Оренбург
Владислав Безбородов
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 15 5 4 44-20 50
2
 Краснодар 24 13 7 4 38-23 46
3
 Динамо 24 11 8 5 40-32 41
4
 Локомотив 24 9 11 4 39-32 38
5
 ЦСКА 24 9 10 5 44-33 37
6
 Кр. Советов 24 10 6 8 42-35 36
7
 Спартак 23 10 5 8 29-28 35
8
 Ростов 23 9 7 7 35-33 34
9
 Рубин 24 9 6 9 21-30 33
10
 Пари НН 24 8 4 12 22-30 28
11
 Факел 24 6 8 10 19-27 26
12
 Оренбург 24 6 8 10 27-31 26
13
 Балтика 24 6 5 13 23-28 23
14
 Ахмат 24 6 5 13 23-37 23
15
 Урал 23 6 5 12 22-36 23
16
 Сочи 23 4 6 13 24-37 18
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19.04 19:00
Краснодар – Факел
 2 : 0
20.04 14:00
Рубин – Локомотив
 1 : 1
20.04 16:30
Балтика – Кр. Советов
 2 : 1
20.04 19:30
ЦСКА – Ахмат
 1 : 2
21.04 14:00
Пари НН – Динамо
 1 : 4
21.04 16:15
Зенит – Оренбург
 1 : 0
21.04 18:15
Сочи – Урал
 - : -
21.04 20:30
Ростов – Спартак
 - : -
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П
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