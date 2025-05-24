Судьи Карасев, Абросимов, Танашев за ошибки «наказаны» новыми назначениями

Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС (ЭСК РФС) 21 мая признала ошибочным решение Ивана Абросимова на 43-й минуте матча 29-го тура чемпионата России «Пари НН» — «Факел» (1:1) вынести второе предупреждение Хуану Боселли и удалить его с поля. При этом Абросимов «наказан» новым назначением — на игру 34-го тура первой лиги «Черноморец» — «Сочи».

ЭСК признала, что судья Инал Танашев на 68-й минуте матча 33-го тура первой лиги «Сочи» — «Торпедо» (0:1) ошибочно не назначил пенальти в ворота торпедовцев. При этом он «наказан» новым назначением — на игру 30-го тура РПЛ ЦСКА — «Пари НН».

Еще удивительнее ситуация с Сергеем Карасевым.

В 26-м туре РПЛ он ошибочно не удалил железнодорожника Владислава Сарвели. При этом потом был назначен судьей встречи 27-го тура «Зенит» — «Пари НН».

В 27-м туре Карасев ошибочно не назначил пенальти в пользу «Зенита» за игру рукой Кирилла Гоцука. При этом московский рефери потом был назначен судьей матча ЦСКА — «Краснодар» в 28-м туре.

В 28-м туре рефери ошибочно не удалил краснодарского тренера Артура Оленина. При этом потом его назначили на матч 29-го тура «Крылья Советов» — «Спартак».

В 29-м туре Карасев ошибочно удалил самарца Фернандо Костанцу и только после ВАР-вмешательства удалил Гленна Бейла. При этом судье доверили выполнить функции ВАР в одном из главных матчей 30-го тура «Зенит» — «Ахмат».

Невероятно, но такое с московским арбитром регулярно на протяжении всего сезона.