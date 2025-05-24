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Судейство

Судьи Карасев, Абросимов, Танашев за ошибки «наказаны» новыми назначениями

Александр Бобров
Шеф-редактор
Сергей Карасев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС (ЭСК РФС) 21 мая признала ошибочным решение Ивана Абросимова на 43-й минуте матча 29-го тура чемпионата России «Пари НН» — «Факел» (1:1) вынести второе предупреждение Хуану Боселли и удалить его с поля. При этом Абросимов «наказан» новым назначением — на игру 34-го тура первой лиги «Черноморец» — «Сочи».

ЭСК признала, что судья Инал Танашев на 68-й минуте матча 33-го тура первой лиги «Сочи» — «Торпедо» (0:1) ошибочно не назначил пенальти в ворота торпедовцев. При этом он «наказан» новым назначением — на игру 30-го тура РПЛ ЦСКА — «Пари НН».

Еще удивительнее ситуация с Сергеем Карасевым.

В 26-м туре РПЛ он ошибочно не удалил железнодорожника Владислава Сарвели. При этом потом был назначен судьей встречи 27-го тура «Зенит» — «Пари НН».

В 27-м туре Карасев ошибочно не назначил пенальти в пользу «Зенита» за игру рукой Кирилла Гоцука. При этом московский рефери потом был назначен судьей матча ЦСКА — «Краснодар» в 28-м туре.

В 28-м туре рефери ошибочно не удалил краснодарского тренера Артура Оленина. При этом потом его назначили на матч 29-го тура «Крылья Советов» — «Спартак».

В 29-м туре Карасев ошибочно удалил самарца Фернандо Костанцу и только после ВАР-вмешательства удалил Гленна Бейла. При этом судье доверили выполнить функции ВАР в одном из главных матчей 30-го тура «Зенит» — «Ахмат».

Невероятно, но такое с московским арбитром регулярно на протяжении всего сезона.

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РПЛ
Инал Танашев (судья)
Сергей Карасев (судья)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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