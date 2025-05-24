Гендиректор «Пари НН» Мелик-Гусейнов прокомментировал решение ЭСК по удалению Босселли

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал решение Экспертно-судейской комиссии (ЭСК) Российского футбольного союза по поводу удаления Хуана Боселли в матче 29-го тура РПЛ с «Факелом».

Уругварийский игрок был удален на 43-й минуте матча. В решении ЭСК говорится, что судье следовало ограничиться назначением штрафного удара, так как действия Босселли в единоборстве за мяч с игроком «Факела» Игорем Калининым не были разрассудными.

«Ну так все было понятно. Хуан не первый раз становится объектом неспортивных решений. На поле и за его пределами», — написал Гусейнов в своем Telegram-канале.

Матч «Пари НН» и «Факела» завершился со счетом 1:1. Нижегородский клуб занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, «Факел» занимает последнее 16-е место.

25-летний Босселли в сезоне-2024/25 провел за «Пари НН» 29 матчей, в которых забил 10 голов и отдал 2 результативные передачи.