«Спартак» — «Химки»: Угальде и Гарсия в старте красно-белых

Стали известны стартовые составы на матч между «Спартаком» и «Химками» в 30-м туре РПЛ.

Игра пройдет на «Лукойл Арене» в Москве. Начало — в 16.30 по московскому времени.

«Спартак»: Максименко, Дуарте, Рябчук, Бабич, Хлусевич, Умяров, Барко, Маркиньос, Солари, Угальде, Гарсия.

Запасные: Довбня, Помазун, Чернов, Абена, Мангаш, Зобнин, Игнатов, Пруцев, Денисов, Медина, Бонгонда, Массалыга.

«Химки»: Обухов, Джикия, Филин, Степанов, Голубович, Фернандес, Берковский, Вера, Корредера, Мехия, Заболотный.

Запасные: Тусеев, Гусейнов, Ориньо, Мирзов, Магомедов, Руденко, Садыгов.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча.