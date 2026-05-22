Судьи чаще всего наказывали тренеров и сотрудников ЦСКА и «Оренбурга», а также Талалаевых
В 240 матчах чемпионата России-2025/26 судьи 77 раз прибегали к вынесению предупреждений тренерам и сотрудникам клубов (при этом дважды показывалась вторая желтая карточка), а также девять раз их удаляли. Самыми строгими стали Кирилл Левников и Артем Чистяков — по 10 случаев применения дисциплинарных санкций. В 11 случаях функции резервного выполнял Михаил Черемных, в восьми — Александр Машлякевич, по семь раз наказания применялись при Сергее Чебане и Станиславе Матвееве.
Больше всего предупреждений получил тренер-аналитик «Балтики» Андрей Талалаев-младший — шесть. Пять желтых карточек и одну красную собрал главный тренер «Оренбурга» Ильдар Ахметзянов.
Дважды удалялся из технической зоны главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев-старший, кроме того, у него три предупреждения. Удаления были также у Адама Адамоса («Пари НН»), Александра Анюкова («Зенит»), Пьерлуиджи Бривио, Деяна Станковича (оба — «Спартак»), Роберта Морено («Сочи»), Фабио Челестини (ЦСКА), Ролана Гусева («Динамо», за два предупреждения), Омера Эрбая («Пари НН», за два предупреждения).
Самыми недисциплинированными стали «Оренбург» (12 случаев применения санкций к пяти представителям команды), ЦСКА (12, три), «Балтика» (11, два) и «Пари НН» (11, пять).
Ни разу не наказывались представители «Крыльев Советов» и «Акрона».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|5
|5
|0
|0
|10-4
|15
|
2
|Спартак
|5
|4
|0
|1
|10-4
|12
|
3
|ЦСКА
|5
|3
|2
|0
|7-4
|11
|
4
|Зенит
|5
|3
|0
|2
|12-4
|9
|
5
|Динамо Мх
|5
|3
|0
|2
|9-7
|9
|
6
|Балтика
|5
|2
|1
|2
|7-6
|7
|
7
|Динамо
|5
|2
|1
|2
|7-7
|7
|
8
|Рубин
|5
|1
|3
|1
|6-7
|6
|
9
|Оренбург
|5
|1
|3
|1
|4-6
|6
|
10
|Ахмат
|5
|1
|2
|2
|6-5
|5
|
11
|Крылья Советов
|5
|1
|2
|2
|5-7
|5
|
12
|Ростов
|5
|1
|2
|2
|7-9
|5
|
13
|Родина
|5
|1
|1
|3
|8-14
|4
|
14
|Локомотив
|5
|0
|3
|2
|5-7
|3
|
15
|Факел
|5
|0
|2
|3
|3-6
|2
|
16
|Акрон
|5
|0
|2
|3
|4-13
|2
|28.08
|18:00
|Акрон – ЦСКА
|- : -
|29.08
|15:00
|Факел – Зенит
|- : -
|29.08
|17:30
|Краснодар – Ростов
|- : -
|29.08
|20:00
|Локомотив – Динамо
|- : -
|29.08
|20:00
|Ахмат – Крылья Советов
|- : -
|30.08
|15:00
|Родина – Балтика
|- : -
|30.08
|17:30
|Спартак – Оренбург
|- : -
|30.08
|20:00
|Рубин – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Александр Соболев
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Маркиньос
Спартак
|3
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|2
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|4
|1
|1
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|3
|1
|0