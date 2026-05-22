Судьи чаще всего наказывали тренеров и сотрудников ЦСКА и «Оренбурга», а также Талалаевых

В 240 матчах чемпионата России-2025/26 судьи 77 раз прибегали к вынесению предупреждений тренерам и сотрудникам клубов (при этом дважды показывалась вторая желтая карточка), а также девять раз их удаляли. Самыми строгими стали Кирилл Левников и Артем Чистяков — по 10 случаев применения дисциплинарных санкций. В 11 случаях функции резервного выполнял Михаил Черемных, в восьми — Александр Машлякевич, по семь раз наказания применялись при Сергее Чебане и Станиславе Матвееве.

Больше всего предупреждений получил тренер-аналитик «Балтики» Андрей Талалаев-младший — шесть. Пять желтых карточек и одну красную собрал главный тренер «Оренбурга» Ильдар Ахметзянов.

Дважды удалялся из технической зоны главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев-старший, кроме того, у него три предупреждения. Удаления были также у Адама Адамоса («Пари НН»), Александра Анюкова («Зенит»), Пьерлуиджи Бривио, Деяна Станковича (оба — «Спартак»), Роберта Морено («Сочи»), Фабио Челестини (ЦСКА), Ролана Гусева («Динамо», за два предупреждения), Омера Эрбая («Пари НН», за два предупреждения).

Самыми недисциплинированными стали «Оренбург» (12 случаев применения санкций к пяти представителям команды), ЦСКА (12, три), «Балтика» (11, два) и «Пари НН» (11, пять).

Ни разу не наказывались представители «Крыльев Советов» и «Акрона».

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