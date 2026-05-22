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Судейство

Судьи чаще всего наказывали тренеров и сотрудников ЦСКА и «Оренбурга», а также Талалаевых

Александр Бобров
Шеф-редактор
Андрей Талалаев и Андрей Талалаев-младший.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

В 240 матчах чемпионата России-2025/26 судьи 77 раз прибегали к вынесению предупреждений тренерам и сотрудникам клубов (при этом дважды показывалась вторая желтая карточка), а также девять раз их удаляли. Самыми строгими стали Кирилл Левников и Артем Чистяков — по 10 случаев применения дисциплинарных санкций. В 11 случаях функции резервного выполнял Михаил Черемных, в восьми — Александр Машлякевич, по семь раз наказания применялись при Сергее Чебане и Станиславе Матвееве.

Больше всего предупреждений получил тренер-аналитик «Балтики» Андрей Талалаев-младший — шесть. Пять желтых карточек и одну красную собрал главный тренер «Оренбурга» Ильдар Ахметзянов.

Дважды удалялся из технической зоны главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев-старший, кроме того, у него три предупреждения. Удаления были также у Адама Адамоса («Пари НН»), Александра Анюкова («Зенит»), Пьерлуиджи Бривио, Деяна Станковича (оба — «Спартак»), Роберта Морено («Сочи»), Фабио Челестини (ЦСКА), Ролана Гусева («Динамо», за два предупреждения), Омера Эрбая («Пари НН», за два предупреждения).

Самыми недисциплинированными стали «Оренбург» (12 случаев применения санкций к пяти представителям команды), ЦСКА (12, три), «Балтика» (11, два) и «Пари НН» (11, пять).

Ни разу не наказывались представители «Крыльев Советов» и «Акрона».

Судья Павел Кукуян и&nbsp;полузащитник &laquo;Спартака&raquo; Маркиньос.Судьи чаще ошибались в пользу «Спартака» и «Акрона» и против «Зенита» и «Крыльев»

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 5 0 0 10-4 15
2
 Спартак 5 4 0 1 10-4 12
3
 ЦСКА 5 3 2 0 7-4 11
4
 Зенит 5 3 0 2 12-4 9
5
 Динамо Мх 5 3 0 2 9-7 9
6
 Балтика 5 2 1 2 7-6 7
7
 Динамо 5 2 1 2 7-7 7
8
 Рубин 5 1 3 1 6-7 6
9
 Оренбург 5 1 3 1 4-6 6
10
 Ахмат 5 1 2 2 6-5 5
11
 Крылья Советов 5 1 2 2 5-7 5
12
 Ростов 5 1 2 2 7-9 5
13
 Родина 5 1 1 3 8-14 4
14
 Локомотив 5 0 3 2 5-7 3
15
 Факел 5 0 2 3 3-6 2
16
 Акрон 5 0 2 3 4-13 2
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28.08 18:00 Акрон – ЦСКА - : -
29.08 15:00 Факел – Зенит - : -
29.08 17:30 Краснодар – Ростов - : -
29.08 20:00 Локомотив – Динамо - : -
29.08 20:00 Ахмат – Крылья Советов - : -
30.08 15:00 Родина – Балтика - : -
30.08 17:30 Спартак – Оренбург - : -
30.08 20:00 Рубин – Динамо Мх - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 3
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 2
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 4 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 3 1 0
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