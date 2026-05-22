Семин считает, что «Динамо» не продлило контракт с Гусевым из-за вылета из Кубка России

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» поделился мнением о решении «Динамо» не продлевать контракт с главным тренером Роланом Гусевым.

«Гусев проделал хорошую работу, и сделал это профессионально. Думаю, не продлили его из-за вылета из Кубка России. Но он подтвердил свой уровень и тренерское понимание. У него уже достаточно большой опыт. Это говорит о его стойкости и стабильности. Он готов принимать практически любую команду в будущем», — сказал Семин «СЭ».

Гусев работал в тренерском штабе бело-голубых с лета 2023 года. Весной и осенью 2025 года он исполнял обязанности главного тренера команды, а в декабре 2025 года его утвердили в этой роли на весеннюю часть сезона-2025/26. В итоге команда заняла седьмое место в таблице РПЛ с 45 очками после 30 матчей.

В финале Пути РПЛ FONBET Кубка России «Динамо» проиграло «Краснодару» (0:0, 5:6 пен.).

Подписывайся на канал «СЭ» в Max