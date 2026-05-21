Судьи чаще ошибались в пользу «Спартака» и «Акрона» и против «Зенита» и «Крыльев»

В 240 матчах чемпионата России-2025/26 судейские бригады допустили 96 ошибок (исключая те, что были исправлены с помощью видеоассистентов). В предыдущем турнире таких неверных решений было 88.

За весь чемпионат-2020/21, по версии эксперта «СЭ», было допущено 54 ошибки (в 238 сыгранных матчах), затем их число увеличилось до 87, а потом произошла настоящая катастрофа — 120 неверных вердиктов.

В 240 играх чемпионата-2023/24 совершено 67 ошибок или в среднем по 0,28 в каждом матче. В чемпионате-2024/25 судьи в среднем делали по 0,37 ошибки, а в этом сезоне — по 0,4. Происходит ухудшение, число неверных решений по сравнению с предыдущим турниром увеличилось.

Еще печальнее картина становится, если добавить количество ВАР-вмешательств: их случилось 147 (в предыдущем чемпионате — 134). 139 раз первоначальные решения судей изменялись.

Если сложить это число с общим количеством ошибок (147 и 96), выйдет, что в 240 матчах судьи выносили неверные решения практически в каждой игре. Это плохой показатель, пусть и часть ошибочных вердиктов в итоге были исправлены.

Если судить по числу ошибок «за» и «против» и балансу решений «за» и «против», чаще других от действий арбитров страдали «Зенит» (2-8, -6), «Динамо» Мх (2-7, -5) и «Крылья Советов» (5-9, -4). А больше всего ошибочных и неисправленных решений принято в пользу «Акрона» (10), «Спартака» и «Ахмата» (по 9). По балансу впереди всех «Пари НН» (8-2, +6).

Если взять показатели за пять чемпионатов, то симпатиями рефери и тут чаще других пользовались «Ахмат» (41-21, +20) и «Спартак» (47-30, +17). Значительный отрицательный баланс у «Зенита» (19-34, -15) и «Ростова» (24-37, -13).