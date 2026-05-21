Судьи чаще ошибались в пользу «Спартака» и «Акрона» и против «Зенита» и «Крыльев»
В 240 матчах чемпионата России-2025/26 судейские бригады допустили 96 ошибок (исключая те, что были исправлены с помощью видеоассистентов). В предыдущем турнире таких неверных решений было 88.
За весь чемпионат-2020/21, по версии эксперта «СЭ», было допущено 54 ошибки (в 238 сыгранных матчах), затем их число увеличилось до 87, а потом произошла настоящая катастрофа — 120 неверных вердиктов.
В 240 играх чемпионата-2023/24 совершено 67 ошибок или в среднем по 0,28 в каждом матче. В чемпионате-2024/25 судьи в среднем делали по 0,37 ошибки, а в этом сезоне — по 0,4. Происходит ухудшение, число неверных решений по сравнению с предыдущим турниром увеличилось.
Еще печальнее картина становится, если добавить количество ВАР-вмешательств: их случилось 147 (в предыдущем чемпионате — 134). 139 раз первоначальные решения судей изменялись.
Если сложить это число с общим количеством ошибок (147 и 96), выйдет, что в 240 матчах судьи выносили неверные решения практически в каждой игре. Это плохой показатель, пусть и часть ошибочных вердиктов в итоге были исправлены.
Если судить по числу ошибок «за» и «против» и балансу решений «за» и «против», чаще других от действий арбитров страдали «Зенит» (2-8, -6), «Динамо» Мх (2-7, -5) и «Крылья Советов» (5-9, -4). А больше всего ошибочных и неисправленных решений принято в пользу «Акрона» (10), «Спартака» и «Ахмата» (по 9). По балансу впереди всех «Пари НН» (8-2, +6).
Если взять показатели за пять чемпионатов, то симпатиями рефери и тут чаще других пользовались «Ахмат» (41-21, +20) и «Спартак» (47-30, +17). Значительный отрицательный баланс у «Зенита» (19-34, -15) и «Ростова» (24-37, -13).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|5
|5
|0
|0
|10-4
|15
|
2
|Спартак
|5
|4
|0
|1
|10-4
|12
|
3
|ЦСКА
|5
|3
|2
|0
|7-4
|11
|
4
|Зенит
|5
|3
|0
|2
|12-4
|9
|
5
|Динамо Мх
|5
|3
|0
|2
|9-7
|9
|
6
|Балтика
|5
|2
|1
|2
|7-6
|7
|
7
|Динамо
|5
|2
|1
|2
|7-7
|7
|
8
|Рубин
|5
|1
|3
|1
|6-7
|6
|
9
|Оренбург
|5
|1
|3
|1
|4-6
|6
|
10
|Ахмат
|5
|1
|2
|2
|6-5
|5
|
11
|Крылья Советов
|5
|1
|2
|2
|5-7
|5
|
12
|Ростов
|5
|1
|2
|2
|7-9
|5
|
13
|Родина
|5
|1
|1
|3
|8-14
|4
|
14
|Локомотив
|5
|0
|3
|2
|5-7
|3
|
15
|Факел
|5
|0
|2
|3
|3-6
|2
|
16
|Акрон
|5
|0
|2
|3
|4-13
|2
|28.08
|18:00
|Акрон – ЦСКА
|- : -
|29.08
|15:00
|Факел – Зенит
|- : -
|29.08
|17:30
|Краснодар – Ростов
|- : -
|29.08
|20:00
|Локомотив – Динамо
|- : -
|29.08
|20:00
|Ахмат – Крылья Советов
|- : -
|30.08
|15:00
|Родина – Балтика
|- : -
|30.08
|17:30
|Спартак – Оренбург
|- : -
|30.08
|20:00
|Рубин – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Александр Соболев
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Маркиньос
Спартак
|3
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|2
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|4
|1
|1
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|3
|1
|0