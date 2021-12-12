Антон Миранчук рассказал, когда он может восстановиться после травмы
Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук рассказал о возможных сроках своего восстановления после травмы.
«Надеюсь, что к сборам буду готов. У «Локомотива» сегодня точка отправления, почему нет», — сказал Антон Миранчук в беседе с корреспондентами «СЭ» Артемом Бухаевым и Севастианом Терлецким.
26-летний футболист в текущем сезоне провел пять матчей за «Локо» и сделал один результативный пас.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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