Камилов о дубле в ворота «Спартака»: «Лучший день в жизни»
Полузащитник «Уфы» Владислав Камилов прокомментировал победу над «Спартаком» (3:0) в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ.
«Лучший день в жизни? Пожалуй, да. Мы разбирали «Спартак» всю неделю, главный тренер объяснил, как играть. Говорить, в чем мы переиграли «Спартак», уже не мое дело, счет на табло. Нужно было терпеть, реализовывать свои моменты. Наверное, надо было делать это и пораньше, были шансы у Андрича, у Славы Кротова. Изначально планировали не закрываться, не сидеть в обороне, это к хорошему не приводит. Стараемся играть выше», — сказал в эфире «Матч Премьер» Камилов.
Камилов был признан лучшим игроком матча, на его счету дубль в ворота красно-белых.
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