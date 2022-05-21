Стример Бустер рассказал о впечатлениях от матча РПЛ «Динамо» — «Сочи»

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Стример и блогер Вячеслав «Buster» Леонтьев поделился впечатлениями от матча 30-го тура Тинькофф РПЛ «Динамо» — «Сочи» (1:5).

—Понравилась игра. Жаль, «Динамо» проиграло, на них ставил, — сказал Леонтьев.

Из-за поражения от «Сочи» «Динамо» заняло третье место по итогам сезона-2021/22 в РПЛ. Сочинцы стали серебряными призерами.