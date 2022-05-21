«Арсенал» — «Урал»: видеообзор матча 30-го тура РПЛ

«Арсенал» дома проиграл «Уралу» в матче 30-го тура Тинькофф РПЛ — 1:2.

Единственный гол хозяев забил Максим Кайнов, у гостей отличились Рафал Аугустыняк (с пенальти) и Даниэль Мишкич.

«Арсенал» играл в меньшинстве с 30-й минуты: форвард туляков Евгений Марков получил красную карточку за то, что выбил летящий в пустые ворота мяч своей рукой.

«Урал» завершил сезон-2021/22 на 12-м месте с 33 очками, «Арсенал» занял последнюю, 16-ю строчку с 23 очками.