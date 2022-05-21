Генсек РФС Алаев назвал мораторий на вылет из РПЛ «нарушением спортивного принципа»

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) и президент ФНЛ Александр Алаев поделился мнением об обращении клубов РПЛ касательно введения моратория на вылет.

«Клубы Премьер-Лиги обращались в исполком с предложением ввести мораторий. Конкретно говорилось об изменении регламента. Если 15-е и 16-е места не вылетают, то никто из ФНЛ не выходит. На мой взгляд, это прямое нарушение спортивного принципа. Это предложение поддержано не было. Потом была создана рабочая группа, которая рассматривала различные варианты проведения следующего сезона.

Все варианты будут рассматриваться во вторник. Сейчас есть регламент Премьер-Лиги, есть регламент ФНЛ, есть регламент стыковых матчей. Мы готовимся к стыковым играм. Очень приятно, что получился такой чемпионат Премьер-Лиги, где многое решается в последнем туре», — цитирует Алаева «Чемпионат».

Ранее генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что большинство клубов РПЛ выступают за мораторий на вылет из Тинькофф РПЛ по итогам сезона-2021/22.

По нынешнему регламенту РПЛ команды, занявшие 15-е и 16-е места, вылетают в Олимп-ФНЛ напрямую, а клубы с 13-й и 14-й строчек играют стыковые матчи с теми, кто стал 3-м и 4-м в ФНЛ.