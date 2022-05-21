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Генсек РФС Алаев назвал мораторий на вылет из РПЛ «нарушением спортивного принципа»

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Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) и президент ФНЛ Александр Алаев поделился мнением об обращении клубов РПЛ касательно введения моратория на вылет.

«Клубы Премьер-Лиги обращались в исполком с предложением ввести мораторий. Конкретно говорилось об изменении регламента. Если 15-е и 16-е места не вылетают, то никто из ФНЛ не выходит. На мой взгляд, это прямое нарушение спортивного принципа. Это предложение поддержано не было. Потом была создана рабочая группа, которая рассматривала различные варианты проведения следующего сезона.

Все варианты будут рассматриваться во вторник. Сейчас есть регламент Премьер-Лиги, есть регламент ФНЛ, есть регламент стыковых матчей. Мы готовимся к стыковым играм. Очень приятно, что получился такой чемпионат Премьер-Лиги, где многое решается в последнем туре», — цитирует Алаева «Чемпионат».

Ранее генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что большинство клубов РПЛ выступают за мораторий на вылет из Тинькофф РПЛ по итогам сезона-2021/22.

По нынешнему регламенту РПЛ команды, занявшие 15-е и 16-е места, вылетают в Олимп-ФНЛ напрямую, а клубы с 13-й и 14-й строчек играют стыковые матчи с теми, кто стал 3-м и 4-м в ФНЛ.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4701959-alaev-prokommentiroval-obraschenie-klubov-rpl-vvesti-moratorij-na-vylet.html

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль
Вулверхэмптон Уондерерс

П1

34%

1.15

ТБ 2.5

20%

1.43

Обе забьют - да

13%

2.17
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо 1
Сочи 5
Матч завершен

Х

25%

3.60

П1

20%

2.14

Обе забьют - да

14%

1.70
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Химки 2
Спартак 1
Матч завершен

П2

24%

2.20

Обе забьют - да

16%

1.64

Х

19%

3.90
РПЛ
ФНЛ
РФС
Александр Алаев
1
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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23.07 20:00
Ростов – Динамо
 0 : 2
24.07 17:30
Химки – Зенит
 1 : 3
24.07 20:00
Локомотив – Арсенал
 3 : 1
24.07 20:00
Рубин – Спартак
 1 : 0
25.07 17:30
Урал – Краснодар
 0 : 3
25.07 19:00
Кр. Советов – Ахмат
 1 : 2
25.07 20:00
ЦСКА – Уфа
 1 : 0
26.07 19:00
Н. Новгород – Сочи
 1 : 0
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П
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