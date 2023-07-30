Стрепетов заявил, что «Зенит» подарил «Ростову» ничью

Бывший игрок и тренер «Зенита» Алексей Стрепетов прокомментировал игру команды в матче 2-го тура РПЛ против «Ростова» (1:1).

«В атаке у «Зенита» не было взаимопонимания. Не попал в игру Бакаев, не понимали друг друга Ерохин, Мантуан и Кассьерра. Особенно это было заметно в моментах, когда «Зенит» проводил быстрые атаки. Кассьерра мог забить второй мяч и поставить точку в матче, была хорошая атака из глубины поля, но в нападении все было очень разрозненно. Явно не хватало Малкома, который всегда в нужный момент мог и отдать, и завершить момент», — цитирует Стрепетова «РБ Спорт».

«Зенит» и «Ростов» набрали по 4 очка и лидируют в турнирной таблице РПЛ.