Эджуке, приостановивший контракт с ЦСКА, перешел в «Антверпен»

Полузащитник ЦСКА Чидера Эджуке проведет ближайший сезон в «Антверпене», сообщается на официальном сайте бельгийского клуба.

25-летний нигериец во второй раз воспользовался возможностью приостановить контракт с армейцами. В прошедшем сезоне он выступал за «Герту» в бундеслиге. Он провел 21 матч за берлинцев, отметившись тремя результативными передачами.

Эджуке принадлежит ЦСКА с 2020 года. Его контракт с красно-синими рассчитан до 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 5,5 миллиона евро.