«Рубин» — «Оренбург»: стартовые составы на матч 2-го тура РПЛ

«Рубин» и «Оренбург» опубликовали стартовые составы на очную встречу во втором туре РПЛ.

«Рубин»: Дюпин, Мартынович, Кабутов, Грицаенко, Рожков, Вуячич, Зотов, Рахмоналиев, Иву, Фамейе, Даку.

Запасные: Янович, Исмагилов, Тесленко, Ашурматов, Ширяев, Иванов, Ломовицкий, Бакаев, Безруков, Кузнецов, Апшацев, Уридия.

«Оренбург»: Сысуев, Полуяхтов, Гойкович, Печенин, Перес, Капленко, Вера, Флорентин, Воробьев, Мансилья, Гюрлюк.

Запасные: Кеняйкин, Сиваков, Гогличидзе, Сидоров, Хотулев, Титков, Оганесян, Ковалев, Башич, Марин, Муро, Обухов.

Игра пройдет в Казани. Начало встречи — в 15.00 по московскому времени.