Вячеслав Кротов: «Посвящаю гол памяти моего друга Александра Козлова и Георгия Ярцева»

Нападающий «Нижнего Новгорода» Вячеслав Кротов подвел итоги матча 1-го тура РПЛ против «Локомотива» (1:1).

«Да, у нас было удаление. Выходил на замену с указанием тренера, что надо цепляться за мячи, попробовать убежать и забить гол. Получилось.

Самое главное, что показали характер. Это очень важно для нас. Хочу поздравить ребят с этой заслуженной ничьей.

Хотел бы, пользуясь случаем, посвятить гол Александру Козлову — моему другу. И Георгию Ярцеву. Царствие небесное», — приводит слова Кротова пресс-служба нижегородцев.