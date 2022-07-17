Вячеслав Кротов: «Посвящаю гол памяти моего друга Александра Козлова и Георгия Ярцева»
Нападающий «Нижнего Новгорода» Вячеслав Кротов подвел итоги матча 1-го тура РПЛ против «Локомотива» (1:1).
«Да, у нас было удаление. Выходил на замену с указанием тренера, что надо цепляться за мячи, попробовать убежать и забить гол. Получилось.
Самое главное, что показали характер. Это очень важно для нас. Хочу поздравить ребят с этой заслуженной ничьей.
Хотел бы, пользуясь случаем, посвятить гол Александру Козлову — моему другу. И Георгию Ярцеву. Царствие небесное», — приводит слова Кротова пресс-служба нижегородцев.
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|Кр. Советов
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|1
|0
|0
|4-2
|3
|
2
|Сочи
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
3
|ЦСКА
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
4
|Н. Новгород
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
5
|Спартак
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
6
|Зенит
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
7
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
15
|Торпедо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
16
|Урал
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
Результаты / календарь
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|3.06
|00:00
|
Зенит – Факел
|- : -
|3.06
|00:00
|
Кр. Советов – Спартак
|- : -
|3.06
|00:00
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|3.06
|00:00
|
Локомотив – Торпедо
|- : -
|3.06
|00:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|3.06
|00:00
|
Оренбург – Динамо
|- : -
|3.06
|00:00
|
Н. Новгород – Химки
|- : -
|3.06
|00:00
|
Урал – Сочи
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Тимур Аюпов
Оренбург
|1
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|1
|П
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|1
|
|
Александр Долгов
Химки
|1
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Мачей Рыбус
Спартак
|1
|0
|0
|
|
Тимур Сулейманов
Нижний Новгород
|1
|0
|0
|
|
Алексис Бека Бека
Локомотив
|1
|0
|1
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