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Степанов отметил, что ему все нравится в «Арсенале»

21:57
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Защитник тульского «Арсенала», новичок команды Данил Степанов рассказал, как он освоился в команде.

«Мне все нравится, — цитирует Степанова официальный сайт клуба 14 июня. — Многих ребят знаю, но много и новых лиц для меня. Познакомлюсь, все будет хорошо.

Хочу помочь команде, хочу сыграть как можно больше игр. Какие будут поставлены перед клубом задачи, их нужно выполнить".

21-летний Степанов будет выступать за новую команду под 25-м номером.

Дополнительная информация:

https://arsenaltula.ru/news/novosti-kluba/pervyy-rabochiy-den-140621/

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