Степанов отметил, что ему все нравится в «Арсенале»

Защитник тульского «Арсенала», новичок команды Данил Степанов рассказал, как он освоился в команде.

«Мне все нравится, — цитирует Степанова официальный сайт клуба 14 июня. — Многих ребят знаю, но много и новых лиц для меня. Познакомлюсь, все будет хорошо.

Хочу помочь команде, хочу сыграть как можно больше игр. Какие будут поставлены перед клубом задачи, их нужно выполнить".

21-летний Степанов будет выступать за новую команду под 25-м номером.